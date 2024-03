Una Lady a Pesaro per la festa in giallo dedicata alla Donna

PESARO – Si è concluso con grande successo l’evento Omaggio alla Donna che si è svolto presso il Ristorante La Giara di Pesaro, un sano divertimento partito dalla scenografia in giallo davanti alla passerella, proseguendo con la cena e i suoi piatti della tradizione che contraddistingue il locale.

Lo scopo di questo evento era unire la leggerezza, alla riflessione sui valori della Donna, unendo in sfilata varie generazioni.

Importante la presenza delle Istituzioni con l’assessore allo sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora, onorati anche di avere avuto con noi il Colonnello Antonio Di Leonardo Comandante del 28°Reggimento Pavia Pesaro che ha spiegato l’impegno delle donne nell’esercito.

Ha aperto la serata il famoso showman Marcello Franca in arte Marcimarcela che ironicamente ha coinvolto il pubblico presente interpretando dei pezzi famosi di Loredana Berte’ imitando magistralmente la pop star anche nel look.

La passerella ha reso protagoniste sette bellissime Donne in età compresa tra i 28 e 68 anni, che si sono messe in gioco anche con i loro talenti.

La prima uscita colorata, elegante, sportiva con i costumi moda mare anteprima estate 2024 di Sanitaria del Porto Loretta Simoncelli, in seguito l’arte creativa pelle e cuoio di Silvia Catani.

Abbiamo festeggiato l’ospite d’onore Jordan Valdinocci per aver conquistato il terzo campionato del mondo di Kickboxing, omaggiandolo con una targa dedicata all’evento è un vero esempio per i giovani non solo nello sport ma anche nella vita.

Il pubblico ha eletto la Lady’s Night 2024 Adriana Biacco romagnola di adozione, le sue caratteristiche sicuramente la simpatia, disinvoltura e femminilità.

A sorpresa è arrivata la super e buonissima torta mimosa dedicata alle donne omaggio di forno Mosca.

Infine dopo la cena e spettacolo tutte le donne presenti sono scese in pista a ritmo di musica con dj Alex concludendo in bellezza.

L’art director Francesca Guidi ha affermato: “Felicissima del risultato di questa serata, forse in controtendenza da altri volevo trasmettere la forza la bellezza e la parità di genere e che non c’è età per la donna nel divertirsi in modo sano e pulito, allo stesso tempo in un periodo così complesso all’ordine del giorno con femminicidi e violenze dare un valore e onorare questa importante giornata mondiale”.

