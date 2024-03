Una betoniera finisce fuori strada, recuperata dai Vigili del fuoco

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, in via Colle Onorato, a Jesi, per il recupero di una betoniera finita in una cunetta a lato strada.

La squadra dei Vigili del fuoco di Jesi, con l’aiuto dell’autogru proveniente dalla sede centrale, ha provveduto al recupero dell’autocarro rimettendolo in strada.

Per consentire l’intervento la strada è rimasta chiusa per circa due ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi.

