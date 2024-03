Prende il via l’iniziativa “Investitore Pro For Women”

PESARO – “Investitore Pro For Woman”. Si chiama così l’iniziativa lanciata dalla società fondata, nel 2020, dal trader Giovanni Viola (classe ’82), originario di Sondrio e che vive a Riccione da ormai 10 anni.

La società si occupa di formazione in ambito di gestione del denaro e del proprio patrimonio e conta uno staff di 12 persone, oltre ad una community di 500 allievi iscritti. A Riccione, in viale Malta 35, sono stati aperti i primi uffici di questa “scuola di vera educazione finanziaria”, anche se i corsi vengono tenuti in location in tutta Italia e su Zoom.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Investitore Pro ha pensato di celebrare l’emancipazione femminile e l’emancipazione finanziaria con un’iniziativa speciale: 20 partecipazioni al corso “Liberty Box Seminar” dedicate alle donne totalmente finanziate da Investitore Pro. L’importo totale stanziato dall’azienda è di circa 25940 euro (20 ticket da 1297 euro l’uno), rivolto a tutte le donne maggiorenni, su candidatura, residenti nelle province di Rimini, Pesaro – Urbino e Forlì – Cesena.

PERCHÉ QUESTA INIZIATIVA?

“Le donne, ancora oggi, si trovano in una posizione di svantaggio rispetto agli uomini quando si tratta di educazione finanziaria – spiega la project manager di Investitore Pro, Chiara Guiducci -.Crediamo che l’accesso alla conoscenza e agli strumenti giusti sia fondamentale per colmare questo divario e per permettere alle donne di prendere in mano il proprio futuro finanziario. L’emancipazione finanziaria femminile è un tema di grande importanza, con implicazioni significative per la crescita economica e lo sviluppo sociale.

DISPARITÀ DI GENERE NEL REDDITO E NELLA RICCHEZZA NEL MONDO

“Secondo gli ultimi dati, a livello globale, le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini per lo stesso lavoro e possiedono solo il 38% della ricchezza globale. In Italia, il divario retributivo di genere è del 18,2%. E vogliamo parlare dell’accesso al credito? Complessivamente, 1 miliardo di donne non ha accesso a un conto corrente bancario e sono meno propense degli uomini a ricevere prestiti e altri servizi finanziari. Senza contare l’educazione finanziaria che, tra le donne, in Italia, è sufficiente solamente per il 37%. E se parliamo della violenza economica nei confronti delle donne, i dati sono ancora peggiori. Infatti, in Italia, il 20,4% delle donne ha subito almeno una forma di violenza economica da parte del partner. Ed è per questo che l’emancipazione finanziaria femminile è un obiettivo fondamentale per la riduzione della povertà, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l’uguaglianza di genere. E quindi, investire nell’emancipazione finanziaria femminile è un investimento nel futuro”.

CORSO LIBERTY BOX SEMINAR:

“Si tratta di un percorso formativo completo per acquisire le basi dell’educazione finanziaria, imparare a gestire il tuo budget, a investire e a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Un’occasione per crescere come donna e per prendere il controllo della tua vita. L’iniziativa durerà fino al 31 marzo”.

COME PARTECIPARE:

Compila il form di partecipazione sul sito web entro il 31 marzo 2024 https://www.investitorepro.com/festadelladonna

Per ulteriori info: www.investitorepro.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it