Michela Verdenelli: “Chiaravalle priva di iniziative per omaggiare le donne”

di MICHELA VERDENELLI*

CHIARAVALLE – Dopo quasi 10 anni dal mio incarico di assessore alle Pari opportunità del Comune di Chiaravalle credo sia arrivato il momento di esprimere il mio disappunto, ma soprattutto la mia incredulità e delusione nel vedere la città priva completamente di iniziative, in particolare negli ultimi anni, volte ad omaggiare la donna, a confermare i suoi diritti, a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche fondamentali e urgenti.

Nei miei numerosi viaggi, sia nei paesi limitrofi che in quelli molto lontani ho sempre parlato di Chiaravalle come la città delle donne, dove le donne grazie e alle loro capacità si sono contraddistinte in vari ambiti.

Ho auspicato che almeno questo anno con il nuovo assessorato alle Pari opportunità qualcosa cambiasse e venisse organizzata una iniziativa dedicata per il 25 novembre e l’8 marzo, con un dibattito, una conferenza, una mostra, un concerto gratuito o quasi gratuito, per dare di nuovo valore alle mie concittadine, figlie o nipoti di sigaraie, di donne in politica, di attiviste, di intellettuali, di lavoratrici, di artiste di cui la città di Chiaravalle è piena!

Non voglio rimarcare gli ultimi tristi episodi che tutti conosciamo ma dato che abbiamo donne ai vertici di questo governo chiaravallese per una volta mi auguro che vengano rimosse le vecchie ragioni politiche e che si prenda in mano con coraggio il proprio ruolo mostrando vicinanza a tutte le donne di qualsiasi età, origine, estrazione sociale e culturale.

In ultimo la nostra più amata concittadina, almeno per me la più amata, la dottoressa Montessori ha lottato affinché le donne siano giustamente difese e riconosciute attraverso la solidarietà, la collaborazione di tutti, uomini e donne. Dovremmo prendere esempio da Lei ed essere più solidali.

*Ex assessore alle Pari opportunità – Chiaravalle

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it