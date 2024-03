Domenica a Chiaravalle L’opera italiana nel mondo

La FORM partecipa alle celebrazioni in omaggio a Tullio Giacconi: concerto con I solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo

CHIARAVALLE – La FORM partecipa alle celebrazioni del 100° anniversario della nascita del Maestro Tullio Giacconi con il concerto che chiude la serie di eventi speciali organizzati al Teatro Comunale di Chiaravalle, che sarà intitolato a lui.

Il concerto, in programma domenica 10 marzo alle ore 17, e dal titolo L’opera italiana nel mondo, viene realizzato in collaborazione con l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Vede protagonisti i solisti Laura Khamzatova (soprano), Antonella Granata (soprano), Eleonora Filipponi (mezzosoprano), Alessandro Fiocchetti (tenore) e Rza Khosrovzade (baritono) e ilpianista Alessandro Benigni.

Il programma propone un itinerario tra le capitali della musica in cui grandi compositori italiani hanno rappresentato in prima assoluta alcune tra le loro più importanti opere: Parigi, Londra e Berlino in Europa e, al di là dell’oceano, New York.

Si inizia con “O nume tutelar” da La Vestale ed “Era il pianto del tuo liuto” da Agnese di Hohenstaufen di Gaspare Spontini; prosegue con “Dal tuo stellato soglio” da Mosè e Faraone e “Selva opaca” dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini; “Spirto gentil”, “O mio Fernando” da La favorita di Gaetano Donizetti; “Tu del mio Carlo al seno” da I Masnadieri e “Dio che nell’alma infondere”, Canzone del velo , “Son io mio Carlo” dal Don Carlo di Giuseppe Verdi. Si chiude con Giacomo Puccini con “Senza mamma” da Suor Angelica e “O mio babbino caro” e “Lauretta mia” da Gianni Schicchi.

Biglietti: intero 12 €, ridotto (over 65, under 25, insegnanti, membri di associazioni di Chiaravalle) 10 €, speciale studenti (under 19) 5 €.

Biglietteria: 071/7451020, teatro_valle@libero.it; il martedì (17.30-20.00), il venerdì (10.00-12.30), il giorno precedente ogni spettacolo (17.30-19.30) e il giorno di spettacolo (18.00-21.00 per i serali, 15.00-17.00 per la domenica). AMAT e biglietterie del circuito: 071 2072439. Vendita online: www.vivaticket.com.

