Una giovane donna denunciata per truffa dalla Polizia

JESI – Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi ha deferito, in stato di libertà, all’Autorità giudiziaria una donna napoletana di 23 anni per il reato di truffa.

La vittima, (un uomo di 67 anni) a metà gennaio, presentatasi in Commissariato, sporgeva querela per truffa. Dopo aver visto un annuncio, sul sito marketplace del social network facebook, in cui veniva messa in vendita una macchina per la produzione di pellet, contattava il venditore tramite messaggistica lasciando i suoi recapiti telefonici.

Poco dopo, riceveva una chiamata via messenger da una donna, che forniva alla vittima un numero di cellulare al quale chiamare, preavvisandola che avrebbe risposto il marito col quale trattare dell’acquisto. Effettuata la chiamata, la vittima si accordava realmente con un uomo per il pagamento, a titolo di caparra, della somma di euro 450, una volto ricevuto il codice di tracciamento relativo alla spedizione della macchina. Ricevuto via cellulare il codice di tracciamento e l’indicazione della ditta di consegna, la vittima chiamava ed aveva la conferma che vi era un pacco pronto per la consegna.

A questo punto, si adoperava per il pagamento mediante ricarica della carta mooney. Trascorsi alcuni giorni, senza ricevere alcunché, la vittima contattava il cellulare del venditore e quello del corriere senza ricevere risposta.

Gli accertamenti investigativi espletati dagli agenti del Commissariato, dopo la presentazione della querela, permettevano di risalire all’intestatario della carta abbinata al codice utente, una donna napoletana, nonché di acquisire la carta d’identità utilizzata a tal fine, verificandone la piena corrispondenza. La donna, che ha agito in concorso con un uomo, veniva pertanto deferita, tramite la Polizia di Napoli, all’Autorità giudiziaria competente per truffa in concorso.

