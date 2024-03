Il Movimento Urbino Città Ideale e l’8 Marzo: “Riflettiamo sulle persone, oggi e sempre”

URBINO – L’otto marzo e gli altri 364 giorni dell’anno siamo chiamati a rispettare le donne di tutto il mondo riconoscendone i diritti di uguaglianza e l’importanza del loro ruolo nella società.

Il pensiero di tutto il Movimento Urbino Città Ideale va alle donne, che in troppi paesi del mondo sono vittime, umiliate e costrette a subire violenza, fisica e psicologica, in un mondo ancora non in grado di comprenderne il Valore.

La pace, più desiderata che mai, ci porta a sperare per la fine immediata di tutta la distruzione e morte di innocenti in Ucraina, Gaza e altri luoghi dimenticati, in questo periodo di assoluto buio. Il nostro pensiero va a tutti coloro che ora sono coinvolti in questi conflitti, e un Grazie va a quanti si prodigano nel portare soccorso ed assistenza ai tanti bambini, alle popolazioni dei paesi in guerra. L’augurio per questo 8 marzo è di poter vedere un Paese che riflette sulle sue persone e offre loro una reale occasione di crescita e soddisfazione a tutto tondo, professionale e umana.

Viva l’8 marzo … Viva le donne, in pace, per la Pace in tutto il mondo.

