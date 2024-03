Iniziati a Monte San Vito gli appuntamenti di InterScambi

MONTE SAN VITO – Sono iniziati oggi gli appuntamenti di InterScambi sul benessere digitale a Monte San Vito: Disconnect to better Connect, giovani attivi nella riscoperta delle Marche.

Gratuito e aperto a tutti, Disconnect to better Connect è un progetto formativo pensato in particolare per i ragazzi dai 14 ai 35 anni. Il 6 marzo si è tenuto il primo appuntamento della formazione a Monte San Vito, con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema della consapevolezza digitale e del benessere digitale dei ragazzi e giovani.

A Monte San Vito, sarà l’esperta di Dipendenze Tecnologiche, Federica Paolini, a tenere gli incontri aiutandoci a ricordare come prenderci un momento di lontananza dalla tecnologia ci aiuti a ritrovare legami non solo con i nostri affetti, ma anche con il territorio che ci circonda! Alla fase formativa seguiranno, infatti, anche delle attività laboratoriali di “disconnect” incentrate sulla scoperta e la valorizzazione del comune, organizzate dalle associazioni giovanili Fosforo, Prospettive, Impact e Juter.

L’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo lavora con diverse scuole della provincia di Ancona e di tutte le Marche. È dall’incontro costante con la realtà educativa e didattica che è emersa la necessità reale di far fronte a problemi legati al benessere psicologico dei giovani rispetto alle dipendenze tecnologiche. Il progetto Interscambi è nato proprio per capire insieme attraverso quali interventi formativi è meglio rispondere a queste necessità.

Il percorso sarà fruibile solo in presenza al Centro di aggregazione giovanile di Largo Giuseppe Ungaretti, 12. Il comune di Monte San Vito sarà protagonista di Disconnect to better connect: giovani alla scoperta delle Marche fino ad aprile.

Al termine del percorso formativo, seguirà una seconda fase con laboratori “disconnect” organizzati dai partner di progetto.

Segna sul calendario i prossimi appuntamenti, per non perderne neanche uno:

13 marzo I rischi della rete

20 marzo L’immagine di sé tra reale e virtuale

27 marzo Il galateo di Internet: basi per una comunicazione efficace online/offline

10 aprile Strumenti per il benessere digitale

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it