Individuata a Jesi dalla Polizia un’altra casa dello spaccio, denunciato un quarantenne

JESI – Nel pomeriggio di ieri, personale di polizia giudiziaria al termine di una celere attività investigativa deferiva in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente un quarantenne jesino per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti.

Nel corso dei servizi antidroga, personale di polizia giudiziaria svolgeva un servizio di appostamento nell’androne d’ingresso di una palazzina condominiale in via Garibaldi, indicata da fonti confidenziali quale luogo di spaccio. In effetti, gli investigatori si accorgevano della presenza di un assuntore che dopo esser entrato nello stabile si allontanava dopo pochi secondi, repentinamente, in auto. Una pattuglia della volante, fermatolo su via Ancona, procedeva al suo controllo trovandolo in possesso di 0,36 grammi di eroina sottoposta a sequestro. Avendo avuto conferma che la casa in questione fungeva da luogo di spaccio, all’atto dell’apertura della porta dell’appartamento monitorato, abitato da un jesino 40enne, gli agenti del Commissariato, unitamente alle unità cinofile antidroga, entravano in azione.

All’interno, sul tavolo della cucina, trovavano dello stupefacente (eroina e cocaina) avvolto in due distinti involucri, tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente, bilancini di precisione, 275 euro in banconote di vario taglio, bottigliette in plastica per inalare la coca, bottigliette vuote di metadone, sostanza per il taglio, cellulari. La cocaina, del peso di circa 3 grammi e l’eroina del peso di circa 2 grammi venivano posti in sequestro probatorio così come tutto il restante materiale. L’uomo, condotto in Commissariato, veniva sottoposto a fotosegnalamento e deferito all’Autorità giudiziaria per detenzione e cessione di stupefacente.

