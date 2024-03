A Castelfidardo torna la boxe, domenica manifestazione con nove matches

di GABRIELE FRADEANI

CASTELFIDARDO – Nove combattimenti programmati dal Boxing Club Castelfidardo per domenica 10 marzo con inizio alle ore 17 presso il Palazzetto dello Sport di Piazzale Olimpia.

La prima riunione dell’anno, se non andiamo errati, gestita dal club di Castelfidardo che per l’occasione schiera buona parte dei suoi atleti contro sette pugili abruzzesi e due marchigiani. Un confronto soprattutto con i cugini limitrofi che vantano tradizioni pugilistiche fra le migliori d’Italia.

Un pomeriggio quindi di buona boxe che non mancherà di attirare un discreto pubblico sugli spalti del Palazzetto dello Sport. Come sempre non mancherà un match al femminile che vedrà Marta Kolodziej, beniamina locale, opposta alla sambenedettese Martina Pagliuso che la scorsa settimana a Porto Sant’Elpidio ha imposto il pareggio alla quotata Martina Ascione della Nike di Fermo; un confronto veramente interessante.

Altro motivo di interesse quello che vedrà Gabbanelli Anacleto incrociare i guantoni contro l’abruzzese D’Urbano. Un atleta da seguire, Gabbanelli, fra l’altro figlio d’arte, protagonista di prestazioni eccellenti ed altre in tono minore. I mezzi li ha, come del resto il padre Andrea, tecnico della palestra che ricordiamo, a suo tempo, campione italiano seconda serie. Da tenere d’occhio anche i pesi massimi Wolak e De Ascentiis se non altro per la loro prestanza fisica e la conseguente potenza di pugili di oltre 92 kg in grado di dare grosse emozioni soprattutto dal lato agonistico.

Il programma

Junior kg 54: Kolodziej Marta (B.C.Castelfidardo) vs Pagliuso Martina (B.C. SBT); Maio Vincenzo ( B.C. Castelfidardo) vs De Vincentis Nicola ( Pug. Di Giacomo); Youth kg 71: Borgogna Alessandro (B.C. Castelfidardo) vs Spadano Vittorio ( Pug. Pescara); Elite kg 71: Russo Manuel (B.C. Castelfidardo) vs Palpacelli Andrea (Upa); Kg 63,5: Carelli Antonello (B.C.Castelfidardo) vs Marino Sandro ( Majestic); kg 80: Gabbanelli Anacleto (B.C.Castelfidardo) vs D’Urbano Ducret Amerigo ( Pug. Di Giacomo); kg 67: Kolodziej Davide ( B.C.Castelfidardo) vs Orlando Pierluigi ( Majestic); kg 57: Battistoni Tommaso ( B.C.Castelfidardo) vs Sciaretta Fabio (Crea Boxe); kg 92: Wolak Daniel (B.C.Castelfidardo) vs De Ancentiis Giuseppe (Pug. Di Giacomo)

