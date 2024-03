Italia, Germania, Serbia, Slovenia e Svezia presentano a Jesi il nuovo progetto europeo del Consorzio Marche Spettacolo

Fino a dicembre 2026 residenze artistiche e tour internazionali per realizzare una rete transnazionale di spettacolo dal vivo

JESI – È stato lanciato questa mattina TestArt – Testing new skills for the circulation of innovative co-creation methods in the performing Arts sector, il progetto co-finanziato dai fondi comunitari di Europa Creativa – progetti di cooperazione di media scala per il settore Cultura, che mira a sostenere la dimensione creativa, economica e sociale dello spettacolo dal vivo a livello europeo, stimolando l’innovazione, la mobilità e la cooperazione transnazionale nelle industrie culturali e creative. Il co-finanziamento UE ammonta a più di 600.000 euro.

Il progetto europeo, che conta ben 15 partner provenienti da 5 paesi diversi, sarà coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo e coinvolgerà realtà locali e internazionali, quali Welcome Aps, AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Fondazione Pergolesi Spontini, Associazione Culturale Asini Bardasci, Associazione Culturale Centripeta, Associazione Culturale CollegaMenti, Associazione Culturale MALTE, Teater Nu (Svezia), PotatoPotato (Svezia), Kulturanova (Serbia), Teatro Misholovka (Serbia), Centro Multimediale Led Art (Serbia), Bunker (Slovenia) e Zentralwerk (Germania).

“L’innovatività delle iniziative proposte dal Consorzio Marche Spettacolo ogni anno sono distintive – esordisce Anna Maria Bertini, Assessore alla Cultura del Comune di Ancona e membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Marche Spettacolo – i progetti europei sono un’ottima opportunità di sviluppo per il territorio, soprattutto per il settore culturale e creativo che si nutre di internazionalità e lavoro in rete”.

“Partendo dal successo di TrainArt, TestArt spinge alla collaborazione tra realtà dello spettacolo dal vivo prevalentemente orientate a livello locale, incrementandone il potenziale a livello europeo e definendo una concreta opportunità di creare reti internazionali per la co-produzione di spettacoli e iniziative culturali – afferma Katiuscia Cassetta, Presidente del Consorzio Marche Spettacolo. – La partecipazione ai bandi europei rientra tra i servizi che il Consorzio Marche Spettacolo offre ai propri associati”.

Da gennaio 2024 a dicembre 2026, TestArt andrà a sviluppare le competenze delle micro-organizzazioni culturali e creative per l’attivazione di una rete di cooperazioni transnazionali, che miri a una continua contaminazione internazionale e all’allargamento esponenziale del raggio di collaborazioni, anche al concludersi della progettualità.

“La rosa di partner TestArt è particolarmente interessante perché attiva in diversi campi delle arti performative, che perseguono tutte l’obiettivo di stabilizzare la propria rete internazionale, formandosi e agendo trasversalmente all’interno del settore culturale e creativo” dichiara Lucia Chiatti, Direttrice del Consorzio Marche Spettacolo.

TestArt si svilupperà in 3 fasi: da una prima mappatura delle necessità degli artisti e operatori coinvolti, passando per visite studio a Dresda e Lubiana per la formazione di operatori culturali e artisti, i partner si riuniranno poi in residenze artistiche per collaborare alla co-creazione di nuove produzioni artistiche transnazionali, che debutteranno nel 2026 in tour europeo.

“Per Zentralwerk, TestArt è una stimolante esperienza di networking e di sviluppo dell’organizzazione da riportare a casa. Saremo al tempo stesso tutor e studenti grazie all’incredibile rete di realtà coinvolte dal progetto“ conclude Barbara Lubich, Responsabile della Cooperazione internazionale del partner tedesco Zentralwerk.

(Le foto sono di PIERPAOLO MASCIA)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it