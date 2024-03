A Fabriano i Carabinieri hanno intensificato i controlli

FABRIANO – Nell’ambito dei controlli coordinati disposti dalla Compagnia Carabinieri di Fabriano i militari hanno trovato un giovane con la droga ed un altro alla guida in stato di ebbrezza.

Il primo giovane, 20enne, nato e residente a Fabriano, passeggiava in centro quando è stato fermato dai carabinieri. Il ragazzo, alla vista dell’auto dei carabinieri, ha affrettato il passo, un atteggiamento che non è sfuggito ai carabinieri i quali hanno effettuato una perquisizione che ha dato esito negativo. I militari hanno deciso di effettuare un controllo anche nell’abitazione del ventenne dove hanno trovato mezzo grammo di hashish. Per cui è partita la segnalazione alla Prefettura.

Sempre nell’abito dei controlli in piena notte, all’altezza dello svincolo Fabriano Ovest della superstrada, i carabinieri hanno fermato un 24enne umbro che faceva probabilmente rientro a casa. Sottoposto ad alcoltest è risultato avere un valore di 1,1 grammi /litro. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui patente ritirata ed auto affidata al proprietario.

