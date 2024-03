Il carattere, tutto innovativo, di Moretti Forni a Identità Milano 2024

MONDOLFO – “Non esiste innovazione senza disobbedienza: la rivoluzione oggi.” Questo è il tema di Identità Milano 2024, la diciannovesima edizione del Congresso internazionale di alta cucina, pasticceria, mixology e servizio di sala più importante d’Italia e tra i più prestigiosi al mondo, che si terrà dal 9 all’11 marzo all’Allianz MiCo di Milano.

Moretti Forni sarà presente come partner, confermando la sua capacità di supportare e ascoltare i professionisti della ristorazione, facendo confluire, in un ambiente familiare, confronti, soluzioni, ispirazioni e idee…anche disobbedienti, dalle quali possono scaturire innovazioni uniche, usufruibili da tutte le persone che si affidano alle tecnologie Moretti Forni, entrando a far parte della community #RoadToSmartBaking.

Da questa grande comunità, importanti nomi del panorama nazionale porteranno i loro casi di successo nei “Taste the Heat”, una serie di “Degustazioni del Calore”, che faranno comprendere in modo tangibile, le innumerevoli opportunità consentite dal processo rivoluzionario del Refining®, l’esclusiva modalità brevettata che permette di precuocere un prodotto, conservarlo e in un secondo momento, grazie all’intelligenza avanzata del forno, poter richiamare la prima fase di cottura completando la preparazione come se fosse appena sfornata, con la medesima qualità garantita.

Un’organizzazione dei processi che non solo migliora la gestione del lavoro, ma che consente la possibilità di ampliare l’offerta gastronomica all’interno del proprio menù permettendo, con la doppia cottura, un’esplorazione eclettica fra gusti e consistenze capace di creare nuove proposte.

Renato Bosco, Pierangelo Chifari e Vincenzo Nese saranno i tre resident chef che si alterneranno, ogni giorno, dalle 11.00 alle 16.00, dialogando con ospiti del calibro di Alessandro Scuderi, Massimiliano Prete, Giorgio Caruso e tanti altri, per dimostrare come l’ingrediente calore di Moretti Forni influisca nel valorizzare e rendere unici i prodotti sfornati.

(il programma completo è disponibile qui: https://morettiforni.com/programma-identita-golose-2024/)

A Identità Milano 2024 sarà possibile vedere in azione CORE, il nuovo arrivato di Moretti Forni, studiato appositamente per effettuare il Refining®, anche in spazi ridotti, con la capacità di velocizzare del 20% il processo, grazie alla brevettata Condecktion® Technology, che combina la perfezione della cottura statica con la velocità della movimentazione controllata dei flussi di calore che si generano naturalmente all’interno della camera.

Oltre CORE, sarà operativo il serieX X50E, una versione compatta del primo forno al mondo con Inclusive TechnologyTM, un concentrato di innovazione che rende la cottura facile per tutti, garantendo fino al 45% di consumo energetico in meno in bolletta.

Moretti Forni conferma la sua costanza nel perseguire una sostenibilità concreta, non solo nell’azzerare le emissioni di CO2 e nel diminuire i consumi energetici, ma ampliando il concetto di sostenibilità alla gestione operativa, contribuendo al miglioramento del comfort lavorativo, producendo forni sempre più facili da utilizzare, programmabili da telefono tramite la Smartbaking App, salvando tempo utile da reimpiegare in altre attività.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it