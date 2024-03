L’Atletico MondolfoMarotta sconfitto in casa, ora il futuro si fa più complicato

MONDOLFO – Si incontrano due formazioni impegnate nella lotta playout. Ad entrambe servono i tre punti per alimentare le speranze per uscire dalle zone basse di classifica.

Poche emozioni nella prima parte del primo tempo ad eccezione di un’azione personale di Rragami al 21′ che ruba palla sulla destra ed entra in area ma viene fermato in angolo e un tiro alto sulla traversa di Oliva al 35′.

Il primo tempo si chiude con i portieri inoperosi frutto di un gioco che staziona prevalentemente a centrocampo senza trovare sbocchi nella fase offensiva.

Al 1’del secondo tempo passa inaspettatamente in vantaggio il Vismara. Tiro dal limite di Letizi che diventa un assist per Renzi a centro area che insacca facilmente. Al 5′ brutto scontro di gioco con Rragami costretto a uscire. Al 10′ clamorosa palla per l’Atletico che viene sprecata da Paolini che spedisce a lato. Indecisione della retroguardia dell’Atletico e Gaudenzi raddoppia al 16′. La doccia fredda scuote la squadra di casa ed al 24′ Creatore accorcia le distanze. Al 40′ proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di mano in area di un difensore.

La partita si conclude dopo 9′ di recupero, conseguenza delle tante interruzioni di gioco.

Un Atletico che, in occasione della partita più importante per uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica, gioca la partita più opaca della stagione. Gli ospiti trovano i tre punti fondamentali frutto di cinismo e degli errori difensivi della squadra di casa.

Atletico MondolfoMarotta-Vismara: 1-2

Atletico MondolfoMarotta: Moscatelli, Tiriboci, Pacenti, Morganti, Di Gennaro, Tamburini, Orciani, Bastos (dal 4’st Paolini), Rragami (al 9’st Creatore), Pantaleoni (dal 23’st , Bertarelli (dal 45’+7’st Marinò). (All. Spuri) (A disposizione: Mattioli, Rosati, Pierelli, Marinò, Creatore, Tonucci, Pompei, Paolini, Donati)

Vismara: Melchiorri, Capomaggi, Beninati, Ragni (dal 24’st Nicolini), Palazzi (dal 10’st Ballotti), Liera, Oliva, Letizi, Renzi, Gaudenzi, Pistola. (All. Ferri) (A disposizione: Capomaggi, Nicolini, Iacomucci, Colagiovanni, Harrach, Paduano, Ballotti, Amati, Castelazzi).

Arbitro: Animento di Macerata – Assistenti: Caporaletti di Macerata e Frappicini di Macerata

Reti: 1’st Renzi, 16’st Gaudenzi, 24’st Creatore

Note: ammoniti Palazzi, Tamburini, Paolini; espulsi Mattioli, Paolini (doppia ammonizione)

