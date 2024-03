A Jesi taglio del nastro in viale della Vittoria per la SOS Incidente

di PIERPAOLO MASCIA

JESI – Taglio del nastro per la SOS Incidente, situata in viale della Vittoria n 56.

In tanti hanno partecipato all’apertura della sede. Ed è stata l’occasione per avere informazioni, consigli e quanto serve in occasione degli incidenti.

Fatima e Ilham Barri, sorelle e titolari della SOS Point, sono state felicissime di rispondere a tutte le domande a cui sono state sottoposte, con grande preparazione e professionalità. Sia per quanto riguarda un eventuale risarcimento in seguito ad un incidente stradale, on in caso di infortuni, danni all’abitazione, malasanità e così via.

Supportate nella circostanza dal team di Ancona di SOS Incidente. Presenti all’inaugurazione anche Gelsomina Belluoccio e Piergiorgio Ciccarelli.

“Vorremmo dare giustizia e soluzioni a tutti. Per questo faremo tutto ciò che è possibile”, commentano le sorelle Barri.

