Una breve storia della roulette

Il gioco della roulette, uno dei titoli più apprezzati tra i giochi da casinò online, ha una storia molto antica. Uno sfondo colorato appare nella corsa dei giocatori riuniti attorno a un tavolo per vincere più soldi con fortuna e tattica. Ci sono molti punti sconosciuti riguardo al gioco della roulette. Questo gioco fu giocato per la prima volta in Inghilterra e risale al XVII secolo. Ci sono molte voci sulla storia del gioco. Servizi segreti e superstizioni sono tra le voci che sono emerse nel corso della storia del gioco. Ma qualunque cosa accada, possiamo dire che il gioco è un gioco da casinò molto popolare al momento. Diamo insieme uno sguardo più approfondito alla storia della roulette.



Cose che non conosci



I siti che scegli per la roulette, a cui puoi giocare in molti casinò online oggi, sono molto importanti. Prima di darti informazioni sulla roulette, ti consigliamo vivamente di giocare su siti affidabili che puoi trovare nei Non-AAMS Casinos. Continuiamo. I giocatori scommettono su numeri specifici e poi il croupier gira la ruota, che è divisa in settori contrassegnati da quei numeri. Ovunque la pallina si ferma dopo aver fatto girare la ruota, quel settore vince. La ruota ha 37 celle in totale, ma queste celle non sono ordinate, sono randomizzate. Inoltre, tutte le celle hanno colori diversi, nero o rosso. La prima cella è generalmente rossa. Tuttavia, c’è un’eccezione ed è zero. È colorato di verde. Alcune versioni della roulette hanno celle con doppio zero.



Ci sono altre differenze tra le diverse versioni del gioco. Ad esempio, il tavolo della Roulette Europea è diviso in tre settori. Questa è una disposizione che consente ai giocatori di scommettere più velocemente e rende il gioco più dinamico. La roulette americana, d’altro canto, ha le proprie regole. Uno di questi è la possibilità di scommettere su combinazioni di cinque numeri.

Tutte le versioni della roulette hanno una cosa in comune: tra i giocatori vengono segretamente chiamate “ruote che girano”. Questa nomenclatura non è dovuta solo al fatto che puoi perdere molti soldi giocando alla roulette. Infatti la somma di tutti i numeri sulla ruota dà 666.

La storia

La storia della roulette inizia nel 1796 nella capitale francese Parigi. Il gioco è stato menzionato in un’opera scritta dallo scrittore Jacques Label nel 1801. Si menziona una ruota del casinò al Palais Royal. Tuttavia, le regole della roulette a quel tempo erano leggermente diverse. A quel tempo il settore zero era colorato di rosso o di nero. Ma nel XIX secolo si decise di cambiarlo in verde per evitare confusione. La roulette col tempo si diffuse in tutta Europa e divenne così popolare in quasi tutti i paesi. Ben presto il gioco si spostò in America e gli americani cambiarono un po’ le regole. I campi della roulette furono ridotti a 28 e furono aggiunti il settore “zero” e “l’aquila americana”. Tuttavia, quest’ultima modifica non fu supportata dai giocatori e presto l’aquila fu rimossa dal campo di gioco. Il motivo è che la pallina è caduta molto raramente in questo settore e i giocatori non ci hanno quasi mai scommesso. Quindi si può dire che l’aquila americana è stata rimossa perché non utilizzata.

In questo secolo, la roulette è diventata così popolare che ha preso il suo posto in tutti i casinò d’America e d’Europa. È diventato un vero e proprio simbolo dei casinò di qualità. Ma a metà del 19° secolo, in Germania il gioco d’azzardo fu bandito e così i casinò si trasferirono a Monte Carlo.

