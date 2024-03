Il sindaco Fiordelmondo e l’assessore Baldelli in visita ai cantieri di ponte San Carlo e Palascherma

JESI – Sopralluogo al cantiere del ponte San Carlo del sindaco Lorenzo Fiordelmondo insieme all’assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli. Accompagnati dall’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni e dalla dirigente Barbara Calcagni, gli amministratori si sono incontrati con i responsabili del cantiere per ricevere informazioni puntuali ed aggiornate sullo stato di avanzamento dei lavori.

Ad oggi, è stato loro spiegato, sono in esecuzione le opere di fondamenta dove saranno successivamente agganciati i piloni di sostegno dell’infrastruttura che saranno direttamente assemblati in un’area di cantiere per poi essere posti in opera.

Sindaco e assessore regionale hanno preso positivamente atto della piena operatività della ditta raccomandando i responsabili del cantiere su due aspetti: da un lato la massima sicurezza dei lavoratori e dunque il rigoroso rispetto delle norme per garantire la tutela degli operai impegnati in lavorazioni particolarmente complesse; dall’altro la sollecitazione a procedere a ritmo spedito nell’esecuzione delle opere, in considerazione dell’importanza che il ponte riveste per la viabilità non solo comunale.

Sindaco e assessore regionale si sono poi trasferiti al cantiere del Palascherma, altra infrastruttura che beneficia del contributo della Regione Marche. Anche in questa occasione i due amministratori hanno preso conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, ribadendo le raccomandazioni sia in tema di sicurezza del cantiere, sia di rapidità nell’esecuzione, ricordando le forti aspettative che il sistema schermistico nazionale riveste per tale infrastruttura.

“Ringrazio l’assessore Baldelli per la visita che denota l’attenzione da parte della Regione su due opere importanti per il nostro territorio e non solo per quello – ha sottolineato il sindaco Fiordelmondo – e mi fa piacere la comune condivisione di effettuare un ulteriore sopralluogo tra qualche settimana per continuare a monitorare l’andamento dei lavori e far percepire alle rispettive ditte incaricate dell’esecuzione delle opere l’attenzione delle istituzioni per il loro rapido completamento”.

