Studio3A prende “casa” anche ad Ancona

Aperta la nuova sede della società specializzata nel risarcimento danni. Un investimento importante per rendere ancora più efficienti i servizi offerti ai tanti assistiti marchigiani e a tutti i cittadini danneggiati che avessero bisogno di sostegno

ANCONA – Studio3A-Valore S.p.A. prende “casa” anche ad Ancona. Nei giorni scorsi è stata aperta ed è operativa, in via Primo Maggio 22, la nuova sede nel capoluogo delle Marche della società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, la dodicesima nel territorio nazionale.

Un investimento notevole, quello operato dalla società presieduta dal dott. Ermes Trovò (a sinistra nelle foto), che qualifica ancora di più il servizio reso ai tantissimi assistiti marchigiani che si affidano all’azienda per far valere i loro diritti, e a tutti coloro che in generale avessero bisogno di supporto, mettendo loro a disposizione un confortevole punto di riferimento anche “fisico”, di cui si avvertiva sempre più la necessità anche e proprio a fronte del crescente numero di persone che ricorrono a Studio3A per essere seguite in caso di incidenti stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, incendi e quant’altro.

Ma l’apertura del nuovo point, oltre a confermare quanto la società tenga alla città e a tutta la regione, rappresenta anche un riconoscimento della preziosa attività svolta e dei ragguardevoli risultati raggiunti dall’Area Manager per le Marche Andrea Polverini (a destra nelle foto), che da oltre sei anni opera per l’azienda con competenza, professionalità e sensibilità in tutto il territorio regionale e che sarà anche il responsabile dell’ufficio.

La nuova sede di Ancona di Studio3A-Valore S.p.A., realizzata a immagine e somiglianza di tutte le altre distribuite in Italia, a breve sarà inaugurata ufficialmente con una cerimonia a cui saranno invitate anche le autorità cittadine: è aperta dal lunedì al venerdì, con orario 9-13 e 14-18, tel. 071 9720820, numero verde 800090210, mail ancona@studio3a.net, sito www.studio3a.net.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it