Sos Incidente Point arriva a Jesi, l’alleato per ottenere il giusto risarcimento

JESI – Si sa che la burocrazia può intimidire anche i più tenaci. Ma per chi subisce un danno a causa di un incidente o un errore medico arriva un nuovo a Jesi: Sos Incidente – Risarcimento garantito gratis Point. Si tratta di uno studio di consulenti che si affianca a chi subisce il danno e lo assiste fino al risarcimento. Sono già presenti 21 sedi in tutta Italia e 2 Point, il terzo sarà proprio nelle Marche.

Inaugurerà venerdì 1 marzo alle ore 18:30 in Viale della Vittoria 56 c. Ad accogliervi ed aiutarvi ad ottenere il giusto risarcimento ci saranno le sorelle Fatima e Ilham Barri. Il point collaborerà con Gelsomina e Piergiorgio della sede Sos Incidente di Ancona.

«Spesso chi ha subito un incidente si trova impreparato davanti alla complessità delle pratiche burocratiche da seguire», ha spiegato Fatima che ha deciso di entrare a far parte del team di Sos Incidente perché crede fermamente nel progetto. «Ci sono altre attività di questo genere intorno a noi, ma la concorrenza non ci fa paura perché so che Sos Incidente può offrire il servizio impeccabile, preciso e con una metodologia appurata da anni».

Abbiamo chiesto ai fondatori, Francesco Bartoccioni e Gabriele Pennacchini, che cos’ è Sos Incidente?

È un servizio che si rivolge alle vittime di incidente, sia stradale che privato, che molto spesso non hanno tutte le informazioni per affrontare al meglio le pratiche e l’iter burocratico da seguire per ottenere risarcimenti. E non solo da incidenti stradali, ma anche per malasanità, infortuni sul lavoro, infortuni condominiali e infortuni sportivi, per fare alcuni esempi.

Perché è “Risarcimento Garantito Gratis”?

Chi si rivolge a Sos incidente non dovrà anticipare nessuna spesa. Infatti il team dello studio di infortunistica offre le proprie prestazioni gratuitamente grazie ad un sistema innovativo, che vanta di una rete di convenzioni, per cui è possibile eseguire: riparazioni delle vetture, visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, perizie medico-legali e tanti altri. Tutto questo senza anticipare denaro perché l’intero costo sarà completamente a carico della compagnia assicurativa. Sono più di 22 mila i clienti soddisfatti.

Da oltre 25 anni Sos incidente è un’attività in forte espansione. Infatti Fatima e Ilham faranno parte di un team di professionisti.

Ora fa di nuovo tappa nelle Marche, precisamente Jesi, e andrà ad unirsi alla rete formata da Ancona, Falconara Marittima, San Benedetto, Macerata, Pesaro, Vallefoglia e Urbania. Fatima e Ilham Berri diventeranno un punto di riferimento per tutte le persone della città che subiscono un danno.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il centro mandando una mail a jesi@sosincidente.com o semplicemente andando di persona in Viale della Vittoria 56 c.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it