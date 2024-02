Innovazione sostenibile, la visione di Moretti Forni a CARE’s

MAROTTA – Per Moretti Forni, non può esserci innovazione, senza sostenibilità. Un elemento essenziale capace di creare valore per sé stessi e per gli altri, quando per “altri” si intendono le persone del proprio team, i professionisti che scelgono le tecnologie che l’azienda produce, i territori e gli eco-sistemi di cui tutti noi facciamo parte.

Si percepisce una forte urgenza di concretezza sui temi della sostenibilità ed è per questo che Moretti Forni sostiene il progetto CARE’s – The ethical Chef Days​, nato da un’idea di Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti nel 2016, che unisce etica, gastronomia, territori e innovazione al fine di preservare un mondo che richiede sempre più attenzione e responsabilità.

Durante l’evento in Alto Adige, dal 29 febbraio al 3 marzo, il tema della sostenibilità sarà al centro, con particolare attenzione rivolta alla cucina: rispetto per la natura e la stagionalità, riduzione degli sprechi, riutilizzo degli scarti, il tutto sotto la guida del principio morale del fare.

I partecipanti si impegnano verso pratiche etiche, verificando costantemente tali comportamenti e diffondendo questa mentalità alle generazioni future. L’obiettivo è contribuire a un mondo più sano e sostenibile, con azioni quotidiane, educazione ambientale e collaborazione tra professionisti a livello nazionale ed internazionale.

Moretti Forni regolarmente analizza e cerca di comprendere, in ogni sua fase produttiva e nelle tecnologie che fornisce, dove sia possibile perfezionare processi e innovazioni che consentono di migliorare continuamente la propria sostenibilità.

Già da anni, vi è a monte un’attenta selezione dei fornitori e delle materie prime certificate che permettono un’eliminazione del packaging grazie a sistemi di imballaggi riutilizzabili e l’impiego di materiali riciclati per le spedizioni che riducono significativamente l’impatto ambientale legato alla catena di approvvigionamento.

Inoltre, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, la riorganizzazione dei processi produttivi per ridurre gli scarti di lavorazione e l’adozione di una mobilità aziendale elettrica, completano il quadro di un impegno concreto lungo tutta la filiera.

Il 90% dei forni venduti è a emissioni zero, con alimentazione completamente elettrica. Le tecnologie sono coperte da brevetti che minimizzano l’impatto ambientale e l’utilizzo energetico che arriva fino al -45% sui forni serieX.

Come afferma il CEO Mario Moretti: “Moretti Forni investe da anni in innovazione funzionale per creare condizioni di lavoro più sostenibili: l’uomo è al centro, la macchina ne è al servizio.”

La sostenibilità, dunque, deve ricoprire un ruolo globale, non solo a livello ambientale, ma altresì nel miglioramento delle condizioni lavorative dei professionisti che utilizzano tali tecnologie. Questo impegno si traduce in una significativa riduzione dei tempi di lavoro, un aumento del comfort e una semplificazione delle operazioni.

L’obiettivo futuro per Mario Moretti è chiaro: “Spingersi ancora oltre: pensare e progettare tecnologie di cottura che migliorino anche il prodotto in uscita dal forno. Quindi una sostenibilità allargata al miglioramento della qualità del profilo nutrizionale e salutare dei prodotti cotti nei forni che la nostra azienda produce.”

Una determinazione che permette di contribuire attivamente ad una ristorazione più sostenibile e responsabile, in linea con gli obiettivi di CARE’s.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it