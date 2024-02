L’Atletico MondolfoMarotta torna alla vittoria con la Biagio Nazzaro Chiaravalle

MONDOLFO – L’Atletico “espugna” il Longarini-Lucchetti e torna alla vittoria davanti al proprio pubblico dopo oltre cinque mesi. I blugrana scendono in campo con un atteggiamento aggressivo e iniziano giocando nella metà avversaria.

La Biagio Chiaravalle comunque non ci sta e porta sporadici attacchi senza impensierire Moscatelli.

Per la cronaca al 12’pt bel traversone di Orciani dalla sinistra che Bertarelli spedisce a lato da ottima posizione.

Al 19’pt è Morganti dal limite ad impegnare Minardi. L’occasione per sbloccare la partita capita al 42’pt quando Bastos da favorevolissima occasione non centra la porta.

L’inizio ripresa è scoppiettante: subito occasione per Canulli che sciupa malamente mentre al 6’st il risultato si sblocca con un gol di Morganti, imbeccato magistralmente da Rragami, tiro a giro sul palo più lontano dove Minardi non può arrivare.

Al 15’st è Pantaleoni a sfiorare il raddoppio ma la girata da centro area colpisce la traversa. Stessa sorte per Marinò al 29’st. Sulla ripartenza è la Biagio a sfiorare il pareggio con Carboni e al 37’st Cecchetti di testa manda alto sulla traversa.

Dopo 4′ di recupero l’Atletico può finalmente festeggiare il ritorno alla vittoria casalinga.

La squadra di casa vince meritatamente una partita che ha visto i ragazzi di Spuri interpretare bene il match e crescere d’intensità soprattutto dopo il vantaggio.

Ora testa alla gara di sabato prossimo con il Vismara dove servirá un’altra prestazione come quella odierna per continuare a sperare nella salvezza.

Atletico MondolfoMarotta – Biagio Nazzaro Chiaravalle: 1-0

Atletico MondolfoMarotta: Moscatelli, Pacenti, Orciani, Morganti, Di Gennaro, Tamburini, Bastos, Marconi ( dal 23’st Marinò), Rragami (dal 33’st Paolini), Pantaleoni (dal 43’st Rosati), Bertarelli (dal 18’st Creatore).( All. Spuri) (A disposizione: Mattioli, Rosati, Pierelli, Marinò, Creatore, Tonucci, Paolini, Pompei, Donati)

Biagio Nazzaro Chiaravalle: Minardi, Borocci, Agostinelli, Cecchetti, Ortolani, Cardinali, Petoku, Guerri (dal 10’st Scheffer), Canulli(dal 20’st Severini), Carboni, Montagnoli (All. Trillini) (A disposizione: Sartarelli, Terranova, Brocani, Pacenti, Bocchini, Parasecoli, Severini, Giacconi, Scheffer)

Arbitro: Lombi di Macerata

Assistenti: Baldisseri di Pesaro e Mercuri di Fermo

Reti: 6’st Morganti

Ammoniti: Cardinali, Marconi, Ortolani, Carboni, Bastos

