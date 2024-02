Consegnati da Teamsystem 33 computer agli studenti di famiglie di fasce sociali più deboli

JESI – Sono stati consegnati tutti e 33 i computer che Teamsystem ha donato al Comune di Jesi e che, per il tramite dell’Azienda Servizi alla Persona (Asp Ambito 9), sono stati assegnati a famiglie con minori in marginalità economica. I dispositivi non erano più considerati performanti alle complesse necessità dell’azienda leader nel settore informatico, ma perfettamente in grado di continuare ad avere una propria vita per nuove finalità. Edi qui, come noto, il protocollo d’intesa firmato in Municipio proprio con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e combattere il digital divide.

In particolare i computer sono stati assegnati a 28 nuclei familiari individuati dall’Asp Ambito 9 – equamente suddivisi tra 14 di nazionalità italiana e altrettanti di origine straniera – tutte con due o più figli, per complessivi 63 beneficiari tra bambini e ragazzi fino a 17 anni di età.

A sancire la consegna sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Luca Polita e la presidente di Asp Ambito 9, Gianfranca Schiavoni, accolti da Michele Romano Giamba, responsabile qualità-ambiente-sicurezza dell’azienda.

“Ringrazio Teamsystem per questo gesto di generosità – ha evidenziato Luca Polita – che garantisce da un lato la circolarità di beni informatici e dall’altro il loro utilizzo da parte di chi ha maggiori difficoltà di accesso a tali strumenti. Superare il digital divide è fondamentale pena il rischio, con il mancato accesso alle nuove tecnologie, di una esclusione dalla società di domani e di una povertà educativa che potrebbe trasformarsi in economica”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente Schiavoni che ha aggiunto: “Nostro compito è anche quello di avvicinare sempre più aziende del territorio alla realtà dell’Asp Ambito 9 e renderle sensibili al tessuto sociale, così da costruire una sinergia che spazi su più ambiti: dalla donazione di dotazioni, come in questo meritorio caso di Teamsystem, fino a tirocini di inclusione sociale e lavorativa”.

