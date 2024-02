Domenica ad Ancona la prima riunione pugilistica dell’anno

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Prima riunione dell’anno in regione edita dalla Upa di Ancona per domenica 25 febbraio con inizio alle ore 16,30 presso la Tensostruttura di Via Schiavoni.

Confronto fra dieci pugili della società anconetana opposti ad una selezione regionale forte dei migliori di cinque società: Dorica 2006, Pug. Jesina, Cluana di Civitanova, Ascoli Boxe e Boxing Academy.

Inoltre, ad impreziosire la manifestazione, vi saranno due combattimenti per qualificare i campioni regionali schoolboy e junior che poi rappresenteranno la nostra regione ai campionati nazionali.

Dodici combattimenti quindi che sulla carta si presentano avvincenti e con estremo equilibrio. Il match più interessante, a nostro parere, è quello che porrà di fronte Jengo della Upa e Cosentino della Boxe Academy. Due ottimi elementi che si contenderanno la palma del migliore nella propria categoria.

Da tenere d’occhio anche il combattimento fra Squillante della Upa e Ciccalè della Boxing Academy che, nella categoria degli 80 kg, potrebbero regalare forti emozioni. Da notare anche Fondi della Upa opposto all’ascolano Piccioni. Tutti combattimenti con forte sapore campanilistico da gustare in una domenica dedicata alla noble art.

Il programma

Schoolboy kg 52: Consoli Samuel (Dorica 2006) vs Campeggio Giorgio (Pug. Jesina); junior kg 63: Santilli Rocco ( Dorica 2006) vs Radionov Artem (Boxing Club SBT); Youth kg 69: Gaggiotti Cristian (Upa) vs Piergallini Attila ( Ascoli Boxe); kg 69: Nocera Diego (Upa) vs Stizza Diego ( Cluana Boxe); kg 60: Illiano Francesco ( Upa) vs De Falco Angelo (Dorica 2006), Elite kg 65: Carletti Nicolò (Upa) vs Marino Natal ( Dorica 2006); Fondi Lorenzo ( Upa) vs Piccioni Eric (Ascoli Boxe); Kg 62: Syed Imran (Upa) vs Casagrande Francesco (Dorica 2006); kg 70: Canalini Davide (Upa) vs Shala Rotatori Simone (Pug. Jesina); kg 80: Squillante Diego ( Upa) vs Ciccalè Leonardo (Boxing Accademy); kg 69: Cheriti Agraf (Upa) vs Castelli Matteo (Pug. Jesina); kg 60: Jengo Alex (Upa) vs Cosentino Michele (Boxing Academy).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it