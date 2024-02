Ceccarelli: “A Mondolfo indici demografici peggiorati ma nessuno si pone il problema”

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Se avete ascoltato l’intervista del sindaco Barbieri (nella foto) rilasciata a Radio Prima Rete di Pesaro nei giorni scorsi, forse, avrete notato che ad un certo punto il sindaco dice che il calo delle nascite è simile a quello di altri comuni italiani.

Vediamo un attimo.

Per esempio. Nel quinquennio 2014-2018 l’indice di natalità del comune di Mondolfo è stato dello 0,77 per cento abitanti.

L’indice nazionale per lo stesso periodo è stato dello 0,78 per cento abitanti. Pressoché in linea con la media nazionale.

Nel quinquennio 2018-2022, gli anni centrali della sua amministrazione, l’indice di natalità del comune è stato dello 0, 66 per cento abitanti.

Quello nazionale è stato dello 0,69 per cento abitanti. Con un peggioramento rispetto all’indice medio nazionale del 3%.

Inoltre l’indice di mortalità nel quinquennio 2014-2018 nel nostro comune è stato dello 1,06 per cento abitanti. L’indice nazionale è stato dello 1,05 per cento abitanti.

Nel quinquennio 2018-2022 l’indice di mortalità del comune di Mondolfo è stato dello 1,20 per cento abitanti. Quello nazionale (con gli anni della pandemia) dello 1,15 per cento abitanti. Con una percentuale superiore rispetto al dato medio nazionale del 5%.

Dalla sindacatura Barbieri sono peggiorati sia gli indici di natalità sia quelli di mortalità rispetto agli indici medi nazionali.

Si muore di più (+ 5%) e si nasce di meno (- 3%) rispetto agli indici medi nazionali. Con uno scollamento totale dell’8%.

Hai voglia a dire che il trend negativo è comune.

Certo è un problema comune, europeo e nazionale. Ma nel territorio amministrato dal sindaco Barbieri è ancor più serio.

(Fonte: DUP del comune di Mondolfo 2024-2026; ISTAT dati demografici).

