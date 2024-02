La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi presenta la programmazione del 2024

JESI – Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, ing. Paolo Morosetti, ha presentato i nuovi progetti della Fondazione per l’anno 2024 ed ha tracciato un bilancio dell’anno appena trascorso. «I diversi settori di intervento si distinguono tra eventi realizzati dalla Fondazione e contributi erogati – ha spiegato il presidente Morosetti – cercando di portare il nostro contributo in settori più marginali ma che hanno un urgente bisogno di sostegno».

Tra le innumerevoli attività del settore “Educazione, istruzione e formazione”, ha presentato il bando per la partecipazione di due giovani laureati o laureandi all’evento formativo internazionale sulla nutrigenomica, promosso dall’Università di Camerino, che si terrà a Senigallia dal 18 al 21 giugno 2024.

Rispetto all’ambito “Volontariato, filantropia e beneficienza”, è aperto il secondo bando pubblico per gli enti del volontariato che presentino progetti volti a realizzare azioni positive nei confronti dell’ambiente, dei minori, delle categorie disagiate. Il presidente e il segretario generale Mauro Tarantino si sono poi soffermati sull’esito dell’edizione del 2023 del progetto “Rinascere dal lavoro” rivolto a donne vittime di violenza che hanno partecipato al corso di operatrice di cucina presso l’Istituto Alberghiero Panzini a Senigallia e al corso base di cucito e stiro presso l’Istituto Marconi Pieralisi di Jesi. All’Istituto Corinaldesi Padovano di Senigallia si sta svolgendo il corso di cucito e stiro per 18 donne. «Questa iniziativa è stata pensata per offrire una nuova opportunità di vita a donne che escono dalla violenza domestica o arrivano in Italia come richiedenti asilo – hanno spiegato Morosetti e Tarantino – e grande è stato il gradimento delle partecipanti che hanno seguito con interesse tutte le 60 ore di lezione, comprese quelle sulla sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro».

La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in collaborazione con ATS Automation Technology System di Jesi, propone il corso innovativo “The Future Step: I Lavori del Futuro”. Il corso, che inizierà martedì 27 febbraio, si terrà presso Palazzo Bisaccioni e sarà gratuito per tutti coloro che sono interessati, con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. Pensato per fornire competenze avanzate nel campo dell’automazione e della robotica, il corso sarà condotto da esperti del settore che lavorano in ATS, garantendo una formazione completa e approfondita. In questo ambito è prevista una seconda attività nel territorio senigalliese.

Le sale di Palazzo Bisaccioni e di Casa Galvani hanno accolto convegni e iniziative di vario genere, proposti da enti ed associazioni del territorio mentre le mostre hanno richiamato tanti visitatori. In particolare, alle mostre e agli eventi organizzati a Senigallia hanno partecipato 6.543 persone nel 2023 e 8.700 nel 2022; agli eventi di Jesi a palazzo Bisaccioni hanno preso parte 18.110 persone nel 2023 e 16.600 nel 2022. Continuerà nell’anno 2024 la collaborazione con il comune di Senigallia per l’organizzazione di mostre fotografiche mentre inizierà il sostegno al comune di Falconara Marittima per la realizzazione di mostre ed iniziative culturali finalizzate alla promozione del territorio. È confermato il premio “Utopie di Bellezza”, il concorso per giovani artisti, giunto alla terza edizione, sul tema della grafica e che è promosso in memoria di Giuliano de Minicis (scomparso nel 2020), creatore di tante opere grafiche e pittoriche, infaticabile promotore di iniziative sociali e culturali.

Nelle foto: il presidente Paolo Morosetti e il segretario generale Mauro Tarantino durante la conferenza stampa nella sala di Palazzo Bisaccioni

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it