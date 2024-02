DPA non vende: “Mai esistita una simile ipotesi”

Lo conferma Claudio Fammilume, presidente della società di logistica, che spiega come non sia mai esistita una ipotesi simile: “Certe voci infondate ci inducono a pensare come il nostro lavoro stia procedendo nella direzione adeguata”. Presentata una querela contro ignoti

ANCONA – DPA non vende. Il presidente del Cda della società, Claudio Fammilume, ha presentato una querela contro ignoti per porre fine a voci circolanti in questi giorni su una “inesistente ipotesi di cessione della DPA ad una società di spedizionieri internazionali del Nord Italia, la Italsempione di Domodossola”.

“Non c’è e non è mai esistita una volontà del genere. DPA non ha posto in vendita la propria attività o le proprie quote né a Italsempione né a nessun’altro. Non ha in essere trattative in questo senso, neppure allo stato embrionale, sicché l’unica spiegazione verosimile alla messa in circolazione di questa falsa informazione è la precisa volontà di nuocere alla società stessa. Da un lato, infatti, viene lesa proprio la reputazione, lasciando velatamente intendere un andamento negativo della nostra azienda e dall’altro le si provoca un danno immediato creando disorientamento e confusione nella clientela e nei partner consolidati”.

DPA conferma pertanto di essere pienamente nel mercato e rilancia: “Riteniamo che voci di questo genere siano state presumibilmente messe in giro ad arte per pregiudicare la qualità del nostro lavoro ma tutto questo non fa altro che sottolineare quanto si stia andando nella giusta direzione. Se con il lavoro fatto sino ad ora siamo stati in grado di provocare questo assurdo assunto significa che stiamo facendo davvero un buon lavoro. Ribadiamo – conclude Fammilume – che mai abbiamo parlato di cedere l’attività e neppure ipotizzato di farlo e, anzi, auspichiamo che il futuro possa riservarci una crescita costante e continua”.

