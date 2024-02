Con “BoCS” prosegue il dibattito nel centro-sinistra su riforme ed Europa

CHIARAVALLE – L’evento di chiusura di “BoCS”, la scuola di formazione politica del centro-sinistra promossa dal Partito Democratico Marche, si è tenuto con grande successo.

L’incontro, svoltosi a Chiaravalle, ha rivestito un’importanza particolare in quanto ha ospitato la seconda tappa in Italia degli incontri di DEMO, la Fondazione del PD con il suo presidente, l’On. Nicola Zingaretti. L’ex Segretario PD, insieme a Claudio Sardo, curatore del libro “L’audacia e la speranza” di David Sassoli, e con la giornalista Daniela Preziosi de “Il Domani”, ha trattato il tema dell’Europa e della politica internazionale.

La Segretaria del PD Marche, Chantal Bomprezzi, ha evidenziato alcune delle tante note positive dell’iniziativa: “Il format ha permesso un’ampia partecipazione, tutti hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio pensiero e le proprie convinzioni. Il PD è tornato a parlare con le persone dei loro problemi e sta cercando le giuste proposte insieme “.

Altra nota assai positiva la partecipazione del già presidente della Camera Roberto Fico dei 5S, insieme al coordinatore regionale Giorgio Fede: “Siamo consapevoli – sottolinea la Segretaria PD – dell’importanza di costruire coalizioni ampie in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il PD Marche vuole promuovere il campo largo con protagonisti tutti coloro che si riconoscono nei valori del centro-sinistra. Un obiettivo prioritario che auspichiamo possa avvenire anche nei territori che si affacciano alle amministrative”.

Durante la mattinata i presenti all’iniziativa hanno potuto interagire nei 5 tavoli tematici anche con i consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo, Romano Carancini e Manuela Bora e con alcuni referenti dei tavoli tematici del PD Marche.

L’ottima organizzazione da parte della referente della Segreteria PD per la formazione Sara Calisti è riuscita a portare a BoCS, oltre a Roberto Fico, Antonio Misiani, responsabile economia e imprese della segreteria nazionale PD, Lorenzo Guerini, parlamentare Dem e Presidente Copasir, Francesco Soluri, avvocato e dottore di ricerca in diritto pubblico, ed appunto il Presidente della Fondazione Demo Nicola Zingaretti.

L’ex segretario ha sottolineato l’attualità della figura di David Sassoli sulle prospettive per una nuova Europa progressista: “Cinque anni fa, in occasione delle elezioni europee, David Sassoli si impegnò a contrastare il sovranismo nell’UE. Oggi, persiste l’urgenza di riformare l’UE per garantirne il futuro. Senza un’UE forte, il futuro dell’Europa e del mondo è incerto, perché l’attuale UE presenta limitazioni che devono essere superate per progredire. È essenziale affrontare queste sfide e proporre soluzioni per un avanzamento significativo.”

L’evento si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione e alcuni riconoscimenti speciali agli iscritti BoCS, sottolineando l’impegno del Partito Democratico per un centro-sinistra unito e propositivo.

Il PD Marche ringrazia gli organizzatori e tutti i partecipanti per il loro contributo e invita a continuare a lavorare insieme per un futuro migliore per le Marche e per l’intero Paese.

