Da domani la protesta dei trattori arriva anche a Fano

FANO – Da domani la protesta dei trattori. La città si prepara ad accoglierla in totale sicurezza. A seguito dell’incontro di stamattina, tenutosi in prefettura, relativamente alla manifestazione dei trattori, si è convenuto di accompagnare con tutte le necessità del caso la protesta che si terrà venerdì 16 e sabato 17 febbraio.

“Venerdì il corteo è previsto dalle 9 alle 12 – afferma l’assessora Sara Cucchiarini – con partenza dall’area agricola vicino al casello autostradale di Fano, e percorrerà via Campanella, Via Moriconi, Via Flaminia, Via Roma, Via Pertini, Via Soncino, fino ad arrivare a Via Bellandra, per poi ritornare all’area di partenza con un percorso ad anello.

Sabato, invece, è previsto il transito di una delegazione limitata di dieci trattori che partiranno dalla medesima area, procedendo verso il centro storico e sostando per circa 30 minuti in Viale Buozzi.

Questa è una protesta che permette di esercitare correttamente il diritto democratico. La manifestazione verrà accompagnata dalle forze dell’ordine e da tutte le forze della polizia locale, che saranno dispiegate per far sì che i disagi siano ridotti al minimo”.

