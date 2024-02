Cultura, valori e speranza: a Pesaro il messaggio dei Testimoni di Geova

PESARO – Dopo la giornata inaugurale del 20 gennaio 2024 che ha visto la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Pesaro è diventata ufficialmente Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2024. Sono 329 gli eventi durante l’anno che vedranno la partecipazione di centinaia di artisti e la presenza di centinaia di migliaia di visitatori. Anche i 50 comuni della provincia di Pesaro/Urbino saranno coinvolti con manifestazioni, mostre, concerti e altri avvenimenti legati alla cultura.

Le migliaia di visitatori giunti in città per i primi avvenimenti non hanno potuto fare a meno di notare un’iniziativa speciale a margine degli eventi principali. Circa ottanta volontari, appartenenti alla comunità locale dei Testimoni di Geova, si sono alternati accanto a degli espositori mobili nei pressi dei luoghi dove si sono svolte le prime manifestazioni. Per queste occasioni sono state messe a disposizione gratuitamente pubblicazioni basate sulla Bibbia in diverse lingue, fra cui inglese, spagnolo, russo, cinese e ovviamente italiano.

In occasione dei prossimi eventi, come quelli previsti al Teatro Rossini dal 20 febbraio in poi, la partita di basket Italia-Turchia del 22 febbraio al Vitifrigo Arena e l’inaugurazione del Pala Scavolini del 29 febbraio, i Testimoni di Geova replicheranno l’iniziativa mettendo a disposizioni del pubblico, pubblicazioni e video su una grande varietà di temi: salute, famiglia, ambiente, valori e consigli su come combattere le catene dell’odio e avere una visone ottimistica del futuro grazie alla speranza descritta nella Bibbia.

Chiunque potrà prendere gratuitamente le pubblicazioni dagli espositori. Chi vorrà potrà inoltre vedere un breve video che mostra come studiare la Bibbia con un corso interattivo gratuito.

“Le migliaia di persone che visiteranno la città – dice Roberto Guidotti portavoce dei Testimoni di Geova per le Marche – potranno ricevere gratuitamente pubblicazioni che trattano argomenti e problematiche attuali di una società sempre più complessa. Siamo presenti alle manifestazioni a Pesaro per dire a tutti che la Bibbia offre consigli utili che aiutano culture diverse a convivere in pace”.

I Testimoni di Geova e i loro espositori mobili con pubblicazioni bibliche sono diventati una costante nelle grandi aree metropolitane di tutto il mondo e si vedono spesso nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti, nei porti, sulle strade principali e in occasione di eventi come quelli in corso a Pesaro.

Per saperne di più sui Testimoni di Geova, la loro storia, le loro credenze e le loro attività, visitate il loro sito ufficiale, jw.org. Tutti i contenuti sono gratuiti.

