Vacanza di gruppo alternativa? Viaggio on the road in Europa

ANCONA – Organizzare una vacanza in gruppo è un’esperienza entusiasmante, perché si possono condividere momenti molto felici in buona compagnia. Divertimento e chiacchiere sono assicurate, non ci si sente mai soli e smarriti e portare con sé tutta la famiglia o il gruppo di amici restituisce senza dubbio la possibilità di condividere momenti ed emozioni forti.

Spesso, però, si tende a scegliere un’unica destinazione, un villaggio, una città, un borgo dove poter stanziare per tutto il tempo e ridurre al minimo gli spostamenti.

Spostare un intero gruppo di persone, in effetti, senza perdersi o rallentarsi a vicenda non è semplice. Senza dubbio la soluzione ideale per condividere il viaggio e abbattere costi consiste nel noleggiare un minivan a più posti e spostarsi tutti insieme. In questo modo si è certi di restare compatti e, allo stesso tempo, abbattere le spese del viaggio, proprio perché divise tra più persone.

Ci sono molte possibilità per noleggiare un minivan, visitando le diverse società di noleggio sparse lungo tutto il Paese e anche oltre confine.

Tutto sommato, il noleggio minivan 7 posti, se effettuato presso compagnie efficienti e affidabili come Maggiore, segue le stesse procedure di normale noleggio auto.

Con questa compagnia si può attingere a diversi modelli, in base a capienza di abitacolo e portabagagli, aggiungere accessori dove possibile ed essere guidati alla scelta migliore.

Radunato tutto il gruppo nello stesso veicolo, non resta per partire per un bel viaggio on the road, perché no, anche in giro per l’Europa.

Condividendo lo stesso mezzo, ci si può dare facilmente il cambio alla guida e si possono coprire anche distanze più lunghe delle semplici regioni nostrane.

Un itinerario possibile, per un viaggio di gruppo in minivan, potrebbe toccare, ad esempio l’Europa orientale.

Partendo proprio da Venezia, la serenissima è romantica città italiana costruita interamente sul male, con i suoi canali e le gondole, per raggiungere poi Trieste, il salotto d’Italia e attraversare il confine attraverso il Capo d’Istria. La Slovenia, come anche il Montenegro e la Croazia sono tre Stati ancora poco battuti dal turista italiano, ma pieni di fascino e tante occasioni valide per immergersi nella natura incontaminata e in acque cristalline. Bello sarebbe, da qui, scendere lungo l’Albania, fino ad attraversare la Grecia, con la sua storia millenaria di cui restano ancora importanti testimonianze, fino a Istambul e alla Cappadocia. Scenari lunari, alternati a moschee da mille e una notte, questo itinerario può conquistare il cuore di chi ama avventurarsi alla scoperta di scenari sempre nuovi, diversi tra loro, ma accomunati dal forte radicamento al passato, alle civiltà che furono e alla storia.

Un altro itinerario possibile a bordo di un minivan 7 posti, invece, potrebbe toccare la costa opposta, tutto il lato occidentale.

Gli amanti dei vini, dei cibi sofisticati, della cultura gastronomica che ben si sposa con territorio e tradizioni, possono progettare un itinerario che tocca la Francia, dalla Provenza allo Champagne, per arrivare a Parigi e alla Normandia, la punta estrema del blocco continentale, dove perdersi ad ammirare le scogliere contro cui si infrangono le onde dell’oceano.

Di qui, scendere poi per la Loira, fino a Bordeaux e fare un vero e proprio bagno negli chateaux francesi, tra sentori inebrianti e vini superbi.

Di qui, si può arrivare a Bilbao, in Spagna, e ammirare le splendide esposizioni del Guggenheim, prima di scendere fino in Portogallo e darsi nuovo alla degustazione dei vini di Porto e alla scoperta delle principali città portoghesi.

In realtà, un tour in Europa può toccare diverse zone, in base al tempo a disposizione e ai propri gusti, dal centro all’estremo nord, da est a ovest, si può anche immaginare un coast to coast. Certo è che in compagnia è sempre più bello.

