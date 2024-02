Anche a Jesi cresce l’impegno per prevenire la violenza di genere

di PIERPAOLO MASCIA

JESI – Abbattere gli stereotipi di genere ed in particolare prevenirne l’abuso: sono questi gli obiettivi del progetto “Prima dell’irreparabile”, presentato nella sala consiliare del Comune di Jesi.

Sono diversi gli appuntamenti, con esperti ed esperte, volti ad affrontare le problematiche legate alla violenza di genere, all’educazione della valorizzazione delle differenze.

E sarà anche l’occasione per mettere in luce la responsabilità degli uomini e delle donne nel promuovere una società libera dalla violenza di genere, offrendo gli strumenti necessari a costruire una comunità in cui tutti e tutte possano vivere in sicurezza, rispetto e uguaglianza.

“Siamo onorati di sostenere questa iniziativa – ha affermato nel corso dell’incontro il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo – che rispetta le azioni che la nostra Amministrazione sta portando avanti per contrastare le differenze di genere. Questioni per le quali si deve intervenire sul fronte delle tematiche del possesso e del linguaggio. Il possesso che ancora oggi alcuni uomini pensano di poter esercitare sulla donna ed il linguaggio come veicolo di stereotipi di genere, a cui i cittadini vanno sensibilizzati per un cambiamento”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it