Al via a Chiaravalle la quarta edizione di “Saudade do Brasil”

Ad aprire la rassegna il 17 febbraio Gabriele Mirabassi con il Trio Correnteza

CHIARAVALLE – Quella tra il Comune di Chiaravalle e Spaziomusica/Ancona Jazz è una collaborazione ormai storica, che negli anni ha permesso di portare sul palcoscenico chiaravallese musica di assoluta qualità e artisti di livello internazionale come Eumir Deodato, Joe Barbieri, Paula e Jaques Morelenbaum, Stefania Tallini e molti altri. Una collaborazione grazie a cui il progetto “Stage – Teatro e territorio”, promosso da Ancona Jazz con il patrocinio della Regione Marche e dell’Ente Parco del Conero, si tingerà di verde-oro con la quarta edizione della rassegna “Saudade do Brasil”.

Sabato 17 febbraio, alle ore 21.15, il Teatro Comunale ospiterà i ritmi accattivanti e le melodie avvolgenti del Trio Correnteza, composto da Gabriele Mirabassi (clarinetto), Roberto Taufic (chitarra) e Cristina Renzetti (voce). Lo spettacolo, dal titolo “Attenzione col tubarone” (italianizzazione del portoghese “tubarão”, squalo), si incentra sul rapporto a doppio filo che storicamente lega l’Italia e il Brasile: canzoni dei grandi italo-brasiliani del passato e del presente, traduzioni di canzoni italiane in portoghese e viceversa e canti dell’emigrazione italiana rappresentano il cuore del lavoro.

Venerdì 8 marzo, sempre alle ore 21.15, sarà la volta di As Madalenas: potremo ascoltare di nuovo Cristina Renzetti con al suo fianco stavolta Tati Valle (entrambe alla voce, alla chitarra e alle percussioni). Il duo – tutto al femminile nella Giornata internazionale della donna – è un gesto d’amore verso la musica brasiliana d’autore, in cui le diverse sfumature di samba, bossa e folklore del Brasile sono affrontate in un intreccio di lingua portoghese e italiana.

Francesco Favi, assessore alla cultura del Comune di Chiaravalle, si mostra particolarmente entusiasta di questa rassegna “proprio per i caratteri di forte interculturalità che essa presenta e per il suo aprirsi al tema dell’emigrazione italiana in America Latina, che ad aprile continueremo ad approfondire con la II edizione di ‘Palabras de tango’. La musica brasiliana è la quintessenza del meticciamento e dimostra che dalla coabitazione, non sempre facile ma sempre fertile, tra radici differenti può nascere qualcosa di sublime”.

INFO E PREVENDITA

Posto unico numerato: € 15,00 – Ridotto: € 12,00 (riservato a over 65, under 25, insegnanti, membri di associazioni di Chiaravalle)

Botteghino del Teatro Comunale (Corso Matteotti 116, tel. 071 7451020, e-mail – teatro_valle@libero.it) aperto il martedì (17.30-20.00), il venerdì (10.00-12.30), il giorno precedente lo spettacolo (17.30-19-30) e il giorno di spettacolo (18.00-21.00)

Punti vendita del circuito Vivaticket e prevendita online su www.vivaticket.com – Al costo dei biglietti in prevendita va aggiunto il diritto di prevendita

CONTATTI

cell. 347 6941597 | e-mail info@anconajazz.com | www.anconajazz.com

