Rinnovato il Consiglio direttivo del Circolo Tennis Chiaravalle

CHIARAVALLE – Alla presenza di numerosi soci al Circolo Tennis Chiaravalle si è svolta un’importante assemblea straordinaria foriera di molte novità.

All’ordine del giorno, non solo il consuntivo del biennio 2022-2023 appena terminato, ma anche la modifica dello Statuto e l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Ad aprire l’assemblea il presidente Cesare Marcorelli, alla guida del sodalizio chiaravallese ormai da 4 anni, che nell’elencare alcuni degli obiettivi raggiunti (come, tra gli altri, una nuova e moderna copertura del campo nr 2 e relativa nuova caldaia, il rifacimento del battimuro e l’abbellimento delle pareti esterne della struttura) ha più volte sottolineato come il successo dell’Associazione passi attraverso lo star bene tra i Soci che quotidianamente animano il Circolo con partite, tornei ma anche con le tante occasioni di convivialità organizzate durante l’anno. Importante e fattivo anche il contributo dell’Amministrazione Comunale, sempre vicina alle necessità del Circolo, con la quale c’è fiducia che collaborazione e appoggio vengano confermati e rinverditi. Il tutto in un momento particolarmente florido per il tennis italiano, facendo nascere uno spontaneo applauso ricordando i trionfi della Coppa Davis e quello di Sinner su Djokovic in semifinale agli Australian Open, augurandogli – come poi è avvenuto- la vittoria del suo primo Slam.

È stata poi la volta del Segretario Lorenzo Torbidoni, che ha illustrato lo stato di salute finanziario del Circolo che, con oculate e lungimiranti scelte, negli ultimi anni è riuscito a mettersi brillantemente alle spalle momenti delicati come il Covid e il caro bollette.

A seguire l’intervento dell’Avv. Giulio Carlo Torelli. A lui il compito di spiegare alla platea come il nuovo Statuto, poi approvato, si sarebbe dovuto adeguare alle nuove disposizioni legislative. Questa è stata anche occasione per citare alcuni storici Soci firmatari del precedente Statuto, ai quali è stato tributato un commosso ricordo, come Renato Capricci, recentemente scomparso.

In chiusura di assemblea l’elezione del Consiglio direttivo, poi riunito nei giorni successivi, che ha confermato Cesare Marcorelli come Presidente e Giulio Carlo Torelli, Lorenzo Torbidoni, Vincenzo Palumbo e Raffaella Bartozzi come consiglieri. A completare il Direttivo, i due nuovi ingressi di Massimo Balducci e Giovanni Romagnoli.

Il presidente e tutto il direttivo hanno ringraziato per il lavoro svolto i consiglieri uscenti Fabio Tramannoni ed Enrico Corradini.

Gli incarichi del nuovo direttivo

Cesare Marcorelli: Presidente

Raffaella Bartozzi: Vicepresidente

Lorenzo Torbidoni: Segretario e Tesoriere

Giulio Carlo Torelli: Affari generali e rapporti con l’Amministrazione

Vincenzo Palumbo: Rapporti con la FITP

Massimo Balducci: Responsabile manutenzione struttura

Giovanni Romagnoli: Comunicazione e rapporti con la stampa

