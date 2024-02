Il MondolfoMarotta manca ancora l’appuntamento con la vittoria in casa

MONDOLFO – Il MondolfoMarotta non sfata il tabú “Longarini-Lucchetti” e manca l’appuntamento con la vittoria casalinga, che non arriva ormai da sei mesi. Scelte obbligate per Mister Spuri che oltre alle assenze dei due portieri Montesi e Mattioli deve fare i conti con le defezioni di Scrosta. Pacenti Gregorini e Creatore. Esordio in mediana per il nuovo centrocampista Martin Bastos ex Fabriano e Libertas San Marino.

Gara condizionata da un campo allentato per l’incessante pioggia.

Nel primo tempo la partita si gioca soprattutto a centrocampo senza emozioni da una parte e dall’altra, nei primi venti minuti meglio i padroni di casa con un bel ritmo in pressing, sul finale risposta dei Frogs che vanno un paio di volte alla conclusione senza impensierire Ubertini.

Anche il secondo tempo ricalca l’andamento del primo, la partita si inasprisce su alcuni contatti al limite tra Rocchi e Morganti e Simone e Rragami.

Sussulto sul finale con un bel cross dalla destra del subentrato Bertarelli per Paolini che non arriva ad impattare il pallone a due passi da Tomba.

Nota positiva e soddisfazione in casa blu grana per il buon esordio, del portiere Federico Ubertini, classe 2007.

Atletico MondolfoMarotta – Castelfrettese: 0-0

Atletico MondolfoMarotta: Ubertini, Tiriboco, Orciani, Morganti, Tamburini, Di Gennaro, Bastos, Marconi, Paolini, Pantaleoni (dal 1’st Marinò), Rragami (dal 23’st Bertarelli). All. Spuri (A disposizione: Donati, Rosati, Bartoletti, Pierelli, Tonucci, Pompei, Bertarelli, Pantaleoni)

Castelfrettese: Tomba, Lucchetti, Bartolini (dal 31′ st Capitani), Rango (dal 22′ Piancatelli), Sampaolesi, Simone, Mazzarini, Zannini (dal 13’st Brunori), Rocchi, Palazzi, Ginesi (dal 22st Beta). All. Carta (A disposizione: Angelani, Capitani, Mosciatti, Scortichini, Piancatelli, Santinelli, Brunori, Beta, Braccini)

Arbitro: Amir Bardi di Macerata

Assistenti: Busilacchi di Ancona e Belogi di Ancona

Ammoniti: Lucchetti, Bastos, Orciani, Rango, Rocchi, Tamburini, Brunori

