Da lunedì sul lungomare Torrette al via i lavori per l’Anfiteatro

FANO – Lungomare di Torrette, procedono spediti i lavori per la realizzazione di un progetto importante che mira a riqualificare il lungomare attraverso il potenziamento e la valorizzazione dello spazio urbano esistente.

Il progetto complessivamente si concerta su tre aree: il Giardino Tonucci e Via Stelle di Mare e il nuovo anfiteatro. La prima rappresenta l’unica area di verde attrezzato e la seconda la “passeggiata” sul lungomare esistente. Per valorizzare e aumentare così la qualità della vita e il benessere di cittadini e turisti, verrà creato un anfiteatro. Quest’ultimo elemento di collegamento mette in comunicazione il giardino Tonucci con la spiaggia, creando un nuovo rapporto tra mare e centro.

Sul cronoprogramma, l’assessora ai Lavori Pubblici Brunori puntualizza che “per escludere la presenza di ordigni, è stata effettuata la verifica bellica sia nell’area dell’Anfiteatro sia del Giardino Tonucci che ha dato esito positivo da parte del Servizio Militare. Lunedì partiremo con i lavori sull’Anfiteatro dove andremo ad inserire i pali delle sottofondazioni e procederemo per stralci: dagli scavi, passando per i massetti, i cordoli fino alle aiuole per la vegetazione. Una volta posati, dovremo attendere che aderiscano al terremo e nel frattempo andremo a potenziare l’area verde del Giardino Tonucci con una nuova isola dedicata al fitness e al welness. Si potrà quindi praticare attività sportive outdoor grazie alla vasta gamma di attrezzature sportive collocate negli spazi adiacenti al campo da basket esistente. L’area giochi dedicata ai bambini, ricollocata all’interno della nuova struttura del verde, verrà valorizzata attraverso nuove piantumazioni che permettono l’uso di questa porzione di parco anche durante il periodo estivo grazie ad un sistema naturale di ombreggiamento. L’area giochi è stata ripensata in un’area delimitata da una recinzione con elementi in legno verticali che protegge lo spazio dedicato ai più piccoli insieme alla realizzazione di un nuovo marciapiede. E’ importante sottolineare come in questo modo si abbattono le barriere architettoniche per una totale fruibilità da parte di tutte le persone”.

Contemporaneamente si lavorerà su Via Stelle di Mare “dove è stata smantellata la pavimentazione – continua Brunori – ed è previsto il rifacimento dei massetti, delle cordolature e dei perimetri su cui andremo a installare i nuovi arredi e il verde. In modo sequenziale, arriveremo alla conclusione dei lavori per fine maggio, inizi giugno così da limitare i disagi alle attività commerciali che devono vivere al meglio la stagione estiva, essendo Torrette una località con una forte vocazione turistica”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it