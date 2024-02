In arrivo tante novità ad Acqualagna con la Fiera regionale del tartufo nero pregiato

ACQUALAGNA – Tornano la Fiera regionale del Tartufo Nero pregiato e il Carnevale al Tartufo, arrivano grandissime novità. Tra le tante, si moltiplica il profumo di tartufo nero pregiato, quello che si raccoglie dal 1° dicembre al 15 marzo dalla forma rotondeggiante, colore nero, profumo aromatico, sapore dolciastro tanto da chiamarsi anche nero dolce. Saranno infatti ben due le giornate dedicate al prezioso nero: sabato 10 e domenica 11 febbraio.

La 39^ Fiera Regionale del Tartufo Nero Pregiato inaugura sabato 10 alle ore 9 con l’apertura degli stand di tartufo fresco e degli altri prodotti eno-gastronomici dalla norcineria, ai vini, al miele fino alle esposizioni di artigianato artistico locale e altri prodotti del territorio. Un momento sarà dedicato a studiosi e appassionati con il seminario internazionale dal titolo ‘Lo scarafaggio del tartufo-una minaccia per la tartuficoltura’ in collaborazione con l’Anct, Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie (Teatro Conti, ore 15.30). Il tartufo nero pregiato è una della quattro varietà che crescono ad Acqualagna e, diversamente dal tartufo bianco, ha un prezzo più accessibile, così da poterlo gustare in quantità su diverse portate in un menu promozionale, proposto dai ristoratori per tutto il mese di febbraio. Per conoscere il prezzo è possibile consultare la borsa del tartufo (acqualagna.com).

Grande protagonista di questa edizione sarà il Museo Multimediale del Tartufo, in piazza Mattei, che aprirà le porte alla curiosità dei bambini e, in maniera ludica e divertente, condurrà loro nel fantastico mondo del tartufo con la ‘caccia al tartufo mascherata’ e fantastico premio finale (dalle ore 16 alle ore 17 – info e prenotazioni: 342/3689386). Non solo divertimento al Museo ma anche tanto gusto con la degustazione guidata di rhum e cioccolato a cura di Ais Marche (dalle ore 21 – info e prenotazioni: 342/3689386).

La Fiera proseguirà domenica 11 febbraio con l’apertura degli stand e la possibilità di degustarlo in piazza e nei ristoranti che proporranno menu promozionali. In questa giornata il Museo del Tartufo propone una visita guidata e a seguire cooking show con Roberto Dormicchi Chef Triglia di Bosco (dalle ore 11 – info e prenotazioni: 342/3689386)

E poi la festa si apre con il carnevale al tartufo: l’unico al mondo dove si lanciano tartufi

Piazza Mattei resta il cuore della manifestazione e dell’attesa quando si trasformerà in una grande arena del gusto per il lancio più profumato al mondo. Appuntamento dalle ore 15 con la sfilata dei gruppi mascherati per le vie del paese e poi dalle ore 16, in piazza Mattei, lancio dei tartufi, musica, ballo e intrattenimenti. Per i gruppi mascherati (minimo 10 persone) premio di partecipazione e cena gourmet. Premi per i primi 3 gruppi più originali. E’ possibile prenotare la propria adesione entro il 30 gennaio.

L’evento è a cura del Comune di Acqualagna in collaborazione con la Pro Loco di Acqualagna, Opera e Regione Marche.

INFO: acqualagna.com

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it