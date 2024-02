Servono nuove iniziative per non far cadere nel dimenticatoio il Centro Alzheimer di Mondolfo

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Giusto quattro anni fa l’allora consigliere regionale Federico Talè presentò un emendamento per far inserire da subito nel Piano Socio-Sanitario regionale il centro Alzheimer di Mondolfo.

L’emendamento fu bocciato a larga maggioranza dei consiglieri regionali.

Votarono a favore solo i consiglieri:

Mirco Carloni – gruppo “Area Popolare – Marche 2020”;

Piero Celani – gruppo “Forza Italia”;

Moreno Pieroni – gruppo “Uniti per le Marche – socialisti”, nonché, a quel tempo, assessore regionale ai beni culturali, attività culturali e turismo;

Boris Rapa – gruppo “Uniti per le Marche – socialisti”;

Federico Talè – gruppo “Italia Viva”, nonché consigliere regionale con delega alla Sanità;

Fabio Urbinati – gruppo “Italia Viva”.

Così si espresse, dopo il voto, il consigliere regionale Talè:

“Sono sinceramente rammaricato per l’atteggiamento incomprensibile tenuto dal Partito Democratico, che martedì in aula ha deciso di bocciare il mio emendamento al piano sanitario sull’Alzheimer. E così si è persa l’occasione di poter vedere realizzato a Mondolfo un centro diurno per chi soffre di questa malattia. Su un tema così importante e di fronte alla possibilità di gettare le basi per la creazione di un servizio utile a tutta la bassa e media valle del Cesano, mi aspettavo la massima condivisione e, invece, il Pd ha votato compatto per il ‘no’”.

I dati sull’Alzheimer sono preoccupanti: “In Italia ne soffrono più di 600mila persone, che su scala provinciale corrispondono a ben 3.600. Di fronte a questi numeri non si può rimanere indifferenti. Servono strutture diurne in cui i malati siano adeguatamente seguiti e stimolati e che, al contempo, sollevino le famiglie dall’assistenza continua dei loro cari. E proprio in questa direzione andava il mio emendamento che indicava trai servizi territoriali da incentivare la realizzazione di centri semi-residenziali (h12) e di centri diurni per le persone affette da Alzheimer, in cui personale specializzato, in un ambiente protetto, si occupi della valorizzazione delle capacità e delle competenze residue dei pazienti. Aggiungendo, inoltre, che uno di tali centri, in Area Vasta 1, poteva nascere a Mondolfo, visto che l’amministrazione comunale ha comunicato da tempo a Regione e ad Asur di essere disponibile a fornire gli spazi di sua proprietà nell’immobile che ospita la Casa della Salute Bartolini”.

Da allora nessuna iniziativa di rilievo è apparsa.

Anzi, l’Amministrazione comunale, targata Barbieri, non riesce proprio a fare filiera con l’Amministrazione regionale, nonostante i presunti continui ammiccamenti politici.

Il sindaco Barbieri è componente del C.A.L. (Consiglio delle Autonomie Locali), organismo consultivo regionale.

Ma evidentemente non riesce a far sentire la sua voce, tanto è che il C.A.L., in occasione dell’approvazione del nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale dell’agosto 2023, non è riuscito ad esprimere il proprio, obbligatorio, parere sugli atti socio-sanitari regionali.

Sono allo studio delle iniziative per non far cadere il centro Alzheimer di Mondolfo nell’oblio più assoluto.

