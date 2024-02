Al liceo artistico Mannucci il Rotary Club ha presentato il progetto di digitalizzazione della Guida artistica di Fabriano di Bruno Molajoli

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Il Rotary Club di Fabriano ha deciso di promuovere per l’A.R. 2023/2024 il progetto della digitalizzazione della “Guida Artistica di Fabriano”, il cui autore fu Bruno Molajoli studioso e critico d’arte di origini fabrianesi.

“Dopo le prime due edizioni del 1956 e del 1968 – ha detto il presidente del Rotary Alessandro Stelluti – andate esaurite, il nostro Club si fece promotore nel 1990 della pubblicazione di una terza edizione riveduta e ampliata. Anche tale edizione è ormai in fase di esaurimento, per cui si è sentita l’esigenza di mantenere in vita tale opera prestigiosa dovuta alla vasta cultura ed alla eccezionale preparazione artistica del nostro concittadino. Il libro, infatti, venne stampato con tecnologie analogiche e gli impianti stampa allora utilizzati sono andati perduti”.

Da qui Il programma che prevede il coinvolgimento dei ragazzi del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Fabriano a cui sono stati donati da parte del Club gli strumenti necessari, hardware e software, per la digitalizzazione della Guida, in particolare un computer Imac e uno scanner dotato di un software OCR (per il riconoscimento ottico dei caratteri). Ciò significa che la fotocamera scanner è in grado di riconoscere oltre 130 lingue (tra cui lʼarabo, il cinese e lʼebraico) e grazie allʼOCR può mantenere il layout del documento originale, pur rendendolo completamente modificabile.

A lavoro terminato il file verrà donato alla Città di Fabriano per l’utilizzo su qualsiasi piattaforma digitale e cartacea.

La cerimonia di consegna del materiale informatico è avvenuta questa mattina presso i locali del Liceo Artistico, alla presenza del dirigente scolastico Luca Serafini, della responsabile del Liceo Artistico di Fabriano, Patrizia Rossi, degli insegnanti Marco Giombini, Monica Trigiani, Patrizia Befera, i ragazzi interessati al progetto trasversale che coinvolge oltre cento giovani del triennio degli indirizzi Audiovisivo e Grafica, il presidente del Rotary Club di Fabriano Alessandro Stelluti, Paolo Montanari del Direttivo rotariano, l’assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano, Maura Nataloni che ha sottolineato la valenza del progetto e il pieno sostegno della Amministrazione per gli sviluppi futuri che avrà.

