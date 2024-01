Venerdì a Chiaravalle “Ciao amore ciao”, gli Asini Bardasci raccontano Luigi Tenco

CHIARAVALLE – “Ciao amore ciao. Un’inchiesta su Luigi Tenco” di Filippo Paolasini e Asini Bardasci è in scena venerdì 2 febbraio al Teatro Comunale di Chiaravalle nella stagione in abbonamento proposta da Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e Ministero della Cultura.

Scritto e interpretato da Filippo Paolasini, in scena con Lucia Bianchi, con i musicisti Alessandro Centolanza, Andrea Jimmy Catagnoli e Gianluca Padalino e le luci di Omar Sala, lo spettacolo, è un viaggio attorno a Tenco, all’enigma della sua morte, ma anche alla sua arte e alla sua personalissima rivoluzione.

«Per chi, come me, ha una grande passione per la musica italiana» – scrive Filippo Paolasini nella presentazione – «Luigi Tenco non può che essere uno dei cantanti fondamentali da conoscere e stimare. Persino l’ascoltatore più distratto, di fronte a canzoni come “Mi sono innamorato di te, perché non avevo niente da fare…” o “Vedrai, vedrai”, non può fare a meno di accorgersi del grande mistero che gira attorno questo cantautore. Di Tenco ho ricordi legati all’infanzia, mio padre lo cantava spesso e per questo l’ho sentito sempre familiare, come una foto in un album di famiglia da sfogliare insieme: “Ti ricordi di lui? Ah sì, Luigi, povero, che brutta fine che ha fatto…”. Questo sentimento di affetto mi è tornato in testa fortissimo e ho capito che, a più di cinquant’anni dalla tragica notte in cui Luigi sarebbe potuto diventare l’icona della musica italiana, era venuto il momento di svelare il giallo della sua morte e donargli un fiore a modo mio».

Biglietti (platea e palchi centrali 20 euro, palchi laterali 18 euro, speciale studenti fino a 19 anni euro 10, con ridotto under 25 e over 65, insegnanti a tempo determinato e convenzionati vari) alla Biglietteria del Teatro aperta ogni martedì (17,30-20) e venerdì (10-12,30), il giorno precedente ogni spettacolo (17,30-19,30) e il giorno di spettacolo (18-21), nei punti vendita AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com.

Informazioni: AMAT (tel. 071/2072439), Ufficio Cultura Comune di Chiaravalle (tel. 071/9499266).

Inizio ore 21.

