Per gli anziani non autosufficienti arriva l’assegno di cura

A Fano è possibile presentare domanda fino al 28 febbraio

FANO – Dal 29 gennaio e fino al 28 febbraio 2024 è possibile presentare domanda per gli assegni di cura per anziani non autosufficienti. Nell’ultima seduta il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale 6, ha approvato le linee di indirizzo per il percorso finalizzato ad assegnare gli assegni di cura per l’anno 2024, misura che consente di dare continuità di sostegno agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali dall’ 01/01/2024 al 31/12/2024. La Regione Marche ha approvato solamente il 16/10/2023 le linee attuative regionali degli interventi inseriti nel Piano Nazionale Non Autosufficienza 2022/2024, e contestualmente anche i criteri di riparto e di utilizzo del Fondo nazionale per la realizzazione dei predetti interventi.

L’A.T.S. 6 ha gestito in forma unitaria, fin dalla sua prima emanazione, l’intervento relativo agli assegni di cura con la finalità di rafforzare il sistema dei servizi ed il potenziamento del sistema delle cure domiciliari e con l’obiettivo primario di prevenire l’istituzionalizzazione e favorire la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

L’avviso pubblico per l’erogazione dell’assegno di cura ha come destinatari gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, con certificazione di invalidità pari al 100% e con il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento che quindi necessitano di interventi di supporto assistenziali o da parte di familiari, anche non conviventi, o mediante assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, purché residenti e domiciliati in uno dei 9 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 (Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche).

Il beneficio dell’assegno, di entità pari ad € 200,00 mensili, avrà durata dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, con la possibilità di erogare sino a 2 assegni nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti residenti nello stesso nucleo familiare. L’erogazione dei contributi economici relativi alla misura assegni di cura 2024 è subordinata all’effettivo finanziamento da parte della Regione Marche mediante trasferimento di fondi finalizzati. Tutti i requisiti e la documentazione necessaria per la domanda, che dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio 2024 , potranno essere consultati sul sito istituzionale dell’Ambito Sociale n.6 ( www.ambitofano.it) e su quello dei singoli Comuni dell’ATS 6. Le domande potranno essere presentate mediante modalità telematica, avendo in possesso le credenziali per “Spid” o “CIE”. La procedura di presentazione delle domande è stata comunque notevolmente agevolata: infatti i soggetti che già beneficiano dell’intervento dovranno compilare una modulistica semplificata, mentre i nuovi richiedenti dovranno compilare una modulistica con maggiori informazioni ma gli uffici sono a disposizione per dare tutto il supporto necessario. La predisposizione di una graduatoria unica delle domande ammissibili, da parte del Coordinatore dell’ATS n. 6, sarà redatta secondo l’ordine crescente del valore ISEE. In caso di parità di valori ISEE, avrà precedenza il soggetto più anziano.

Nel frattempo gli uffici dell’ATS 6 stanno portando a conclusione anche la gestione degli assegni di cura relativi all’anno 2023.

Nel corso dello scorso anno, se da una parte si è potuto procedere senza problemi alla liquidazione dell’assegno di cura per il periodo da gennaio a giugno in favore di soggetti beneficiari degli interventi collocati dalla posizione 1 alla posizione 92, coi fondi anticipati dalla Regione, dall’altra si sono registrate difficoltà per la liquidazione della misura relativa ai mesi seguenti perché le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2022 sono state trasferite al nostro Ambito Sociale solo nel mese di novembre 2023. Di conseguenza si è potuto procedere all’erogazione degli assegni di cura solamente nell’ultimo periodo dell’anno 2023 per i mesi restanti da liquidare ai beneficiari fino alla posizione 92 in graduatoria.

Gli uffici ora stanno procedendo alla liquidazione, previa verifica del possesso dei requisiti, in favore di coloro che sono collocati dalla posizione 93 alla 281 con utilizzo appunto delle risorse integrate a fine anno del Fondo Non Autosufficienza 2022.

“Con questa misura gestita in modo unitario per tutti i 9 comuni dall’Ambito Sociale 6, ribadiamo il nostro impegno comune nel prendersi cura delle persone anziane non autosufficienti residenti nei nostri comuni. – dichiara il Presidente dell’ATS 6 Dimitri Tinti – Si tratta di un segnale di attenzione al benessere delle fasce più fragili della nostra comunità con un sostegno economico di 200 euro al mese per tutti i 12 mesi. Questo aiuto è cruciale per consentire agli anziani di rimanere nel loro ambiente domestico, preservando così il loro senso di autonomia e dignità. La presentazione telematica delle domande facilita la gestione piu’ efficace e celere della misura e se dovesse essere un ostacolo per alcuni, siamo pronti a fornire tutto il supporto necessario attraverso l’Ufficio di Promozione Sociale, affinché nessuno sia escluso da questo importante beneficio. Lavorando insieme, in modo coordinato tra i 9 comuni, possiamo garantire che nessuno sia lasciato indietro e che tutta la nostra comunità, da Fano a Pergola, continui a dimostrare la sua solidarietà verso coloro che ne hanno più bisogno”.

