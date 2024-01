Il movimento Urbino Città Ideale si sta preparando per le prossime elezioni amministrative

URBINO – Nei giorni 8 e 9 giugno a Urbino si voterà per l’elezione del sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale. La lista Urbino Città Ideale ha deciso unanimemente di prepararsi per l’appuntamento.

La definizione della città a Capoluogo di Provincia prevede la conferma del metodo di voto, modificando invece il numero dei consiglieri portandoli a 32 e i componenti la Giunta a 9.

La situazione cambia in modo esponenziale sulla organizzazione dei partiti e delle civiche nell’affrontare la composizione delle liste con un numero minimo di 21 candidati e il sindaco chiamato a coordinare un organismo articolato davanti ai cittadini carichi di aspettative.

Il Direttivo di Città Ideale al completo, incontrandosi con il sindaco Gambini, ha convenuto punti convergenti e innovativi nel merito e nel metodo, esprimendo il compiacimento per il terzo mandato.

Abbiamo buttato lo sguardo al passato, ai documenti contenenti le motivazioni della nascita della lista, il manifesto d’intenti e il decalogo, contenenti le buone pratiche di politica, con punti di riferimento alla grande eredità, Raffaello, il Duca Federico, il Rinascimento, seguendo l’esempio di personaggi recenti come Carlo Bo, Egidio Mascioli, sindaco umile, lungimirante e amatissimo, insieme a De Carlo, Baldeschi, Fontana, Sichirollo, Santini, Volponi e altri, severi custodi della Città e generosamente attivi nel difendere istituzioni e servizi.

Il documento fondante riserva un abbraccio all’antica e amata Università Carlo Bo, che insieme al Palazzo Ducale, alle bellezze della Città e al turismo rappresentano le colonne portanti della cultura e dell’economia. Le modifiche elettorali e il riconoscimento pieno del titolo di capoluogo di provincia impongono a tutti un diverso approccio, una occasione da non sprecare nelle inutili polemiche. Facilitare i rapporti politici e aggregativi senza abbandonarsi alla faciloneria e all’autosufficienza.

All’interno della lista, defezioni fisiologiche manifestate con rispetto e garbo, altre vissute con amarezza.

Il Gruppo unanimemente ha ringraziato quanti tutt’ora ricoprono incarichi di responsabilità per la serietà, l’umiltà e lo stretto rapporto di collaborazione con il Sindaco e l’Amministrazione tutta.

La condivisione nel Movimento, è preceduta dal confronto e dalla partecipazione leale, il rispetto di tutti e l’assenza di qualsiasi pretesa di superiorità. La lista è al lavoro aprendo la porta alla partecipazione di quanti vorranno mettersi al servizio della comunità, vogliamo operare sul fronte della convinzione senza pressioni o condizionamenti.

La lista precedente era composta da 8 donne e 6 uomini , vogliamo fare meglio in quanto più numerosa è la possibilità di adesione.

La partecipazione alle elezioni amministrative impone l’impegno di tutti per proporre agli elettori un programma di ambiziose prospettive, mettendo a frutto quanto realizzato in questi anni, adeguando la struttura comunale alle nuove sfide con il supporto di una operosa squadra di governo. La campagna elettorale, per la lista Città Ideale, rispecchierà i comportamenti di questi anni, impegnati sui problemi e sulle scelte evitando ogni contrapposizione ideologica e tanto meno personale. Come punto fermo viene confermata l’assoluta contrarietà alla realizzazione della discarica di Riceci, i veri responsabili si mettano d’accordo e agiscano. Il rispetto delle persone e delle diversità ideali, è una prerogativa del nostro essere, la Città ha bisogno di coesione come un tempo, ascolto e confronto, e non essere contrari a prescindere.

La città trarrà sicuramente vantaggi propulsivi dalla nuova condizione di Città capoluogo ad ogni effetto.

