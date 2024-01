Raffica di sanzioni a Jesi per veicoli senza assicurazione e revisione o condotti da persone prive di patente

JESI – È un forte e chiaro messaggio quello della Polizia Locale contro chi rappresenta un pericolo per sé e per gli altri nella circolazione stradale. Sette veicoli sono stati fermati ed i rispettivi proprietari sanzionati con salate multe per una serie di pericolose violazioni al codice della strada.

A partire da uno jesino di 51 anni intercettato nei pressi di Viale della Vittoria al volante di una Lancia Y già sottoposta a sequestro per mancata assicurazione e ancora sprovvista della stessa copertura. L’uomo è stato sanzionato per 3 mila euro, con revoca della patente di guida e alienazione del veicolo al custode acquirente, vale a dire l’operatore economico convenzionato con la Prefettura per le sanzioni accessorie di fermo e confisca dei veicoli. Stessa sorte (entità della sanzione e confisca del veicolo per l’alienazione) per uno jesino di 58 anni che aveva lasciato in sosta su area pubblica, in Via Rossini, una Opel Combo, già in precedenza sottoposta a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa.

Ne dovrà pagare invece 1398 di euro uno jesino di 34 anni sanzionato per violazione al divieto di circolazione della sua Alfa Romeo Mito, che aveva tranquillamente parcheggiato in Via Nazario Sauro benché fosse oggetto di sospensione dalla circolazione per mancata revisione. Il veicolo, che la Polizia Locale ha accertato non essere ancora stato revisionato attraverso la strumentazione elettronica in dotazione al Comando, è stato sottoposto a fermo amministrativo di 90 giorni. Stessa sanzione e stessa durata del fermo amministrativo del veicolo per la medesima violazione al codice della strada ad un altro jesino di 38 anni, fermato stavolta in Via Gallodoro a bordo di una Fiat Punto ancora da revisionare.

Rischia fino ad 8 mila euro di multa – la cifra sarà decisa e comminata dalla Prefettura di Ancona – un egiziano di 35 anni residente in provincia di Perugia che circolava in Viale Don Minzoni al volante di una Ford Fusion nonostante la patente di guida gli fosse stata ritirata nel maggio dello scorso anno dalla polizia stradale umbra. Il veicolo è stato posto in stato di fermo amministrativo per tre mesi.

Sequestrata anche una Minicooper condotta da un tunisino da oltre un anno residente in Italia, fermato in Via Ancona e trovato sia con la patente di guida del paese d’origine senza conversione come prescrive la legge, sia sprovvisto di copertura assicurativa. La patente è stata ritirata e trasmessa alle autorità consolari competenti per il tramite della Prefettura e l’uomo sanzionato per circa mille euro.

Di ieri un fermo amministrativo per 90 giorni di una Ford Focus C Max, alla cui guida si trovava un soggetto straniero che non aveva mai conseguito la patente. Proprio durante i controlli con auto civetta e personale in abiti civili, servizi disposti periodicamente dal Comandante Cristian Lupidi per il contrasto alle infrazioni più insidiose fra cui l’omesso uso delle cinture di sicurezza o con il cellulare senza vivavoce, in Via Gallodoro veniva intimato l’alt al suddetto veicolo e dal controllo scaturiva una sanzione amministrativa di 5.100 euro oltre al suddetto fermo.

