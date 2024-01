Il Pd: “Con l’Autonomia differenziata solo ricadute negative per la sanità regionale”

ANCONA – Le recenti votazioni in Parlamento sull’Autonomia Differenziata suscitano gravi preoccupazioni all’interno del PD Marche, che denuncia le ricadute negative, in particolare per il settore della sanità nella nostra regione.

Il Senatore PD Francesco Verducci ha dichiarato in aula come questo provvedimento violi il diritto all’uguaglianza, il principio di solidarietà alla base della nostra Costituzione e incida pesantemente sui diritti fondamentali rendendoli diseguali. Analogamente, l’on. Marina Sereni, responsabile salute del PD, ha sottolineato le disuguaglianze attuali nella tutela della salute tra Nord e Sud del Paese, evidenziando come il voto sull’Autonomia Differenziata possa accentuare ulteriormente questi divari.

Il PD Marche da tempo critica la Giunta regionale sul fronte della sanità, portando dati ufficiali che mostrano una significativa flessione nelle prestazioni diagnostiche e nelle visite specialistiche.

La Segretaria regionale Chantal Bomprezzi (nella foto) specifica la reale situazione: “La giunta Acquaroli non ha approvato nemmeno una Delibera sulle liste di attesa. Ad oggi solo vane dichiarazioni di intenti sulla riduzione delle liste di attesa che non trovano però alcun riscontro nella realtà dei fatti concreti”.

Ad una situazione non certo efficiente si aggiunge ora la mannaia della Autonomia Differenziata: “Servirebbe – sottolinea la Segretaria PD – anziché una differenziazione nelle competenze regionali, maggiore governance nazionale del Servizio Sanitario Nazionale. La Destra sta scardinando la parità di accesso ai beni comuni, su tutti la sanità, rendendo definitivi e irrecuperabili i divari tra territori, con conseguenze drammatiche per i cittadini e intere comunità destinate alla marginalità”.

Qui, i fondi del PNRR rappresentano un passaggio fondamentale: “Non possiamo permetterci di rinunciare a queste risorse preziose né di distoglierle dalla sanità pubblica – ribadisce Bomprezzi. Come Partito Democratico continueremo a mobilitarci per dire no a 20 diversi sistemi sanitari regionali e sì a un Servizio Sanitario Nazionale che garantisca a tutti, in tutta Italia, prevenzione, cura e prestazioni appropriate”.

Il PD Marche si impegna quindi a vigilare attentamente su come l’Autonomia Differenziata influirà sulle politiche sanitarie regionali e a continuare a sostenere un approccio nazionale più incisivo per garantire l’eguaglianza nell’accesso alle cure mediche.

