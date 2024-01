“Hai un’idea per la tua impresa?” Presentato a Fabriano un corso di formazione

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – La Caritas Diocesana di Fabriano-Matelica ha il compito di educare la chiesa locale alla carità evangelica sia verso i territori nei quali essa si trova a operare sia verso la più ampia comunità; il suo scopo è quello di incentivare anche la creatività e dunque stimolare la raccolta di nuove idee e progetti per lo sviluppo personale e del territorio nonché per la creazione di nuove opportunità di lavoro, a tal proposito propone un percorso formativo e di supporto per l’avvio di nuove attività.

Con queste finalità la Caritas Diocesana di Fabriano-Matelica in collaborazione con l’Unione Montana dell’Esino Frasassi, I Comuni di Fabriano, Matelica, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga, La Fondazione il Vallato, gCube srl e la Fondazione Itinera ha promosso ed organizzato un corso di formazione e accompagnamento intitolato: “Hai un’idea per la tua impresa? Noi ti aiutiamo a realizzarla”.

DESTINATARI

Soggetti non occupati o inoccupati tra i 25 e i 45 anni residenti o domiciliati nei Comuni della Diocesi.

PROMOZIONE E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Il percorso formativo e di accompagnamento sarà promosso attraverso i siti ed i canali social dei partner coinvolti (Diocesi, Comuni, Unione Montana dell’Esino Frasassi, Fondazione il Vallato, gCube srl, Fondazione Itinera).

Per la formazione e per consentire la sperimentazione di questa esperienza pilota si prevede la realizzazione di classi di non più di 30 persone.

Sarà data priorità a coloro che presentano una idea più definita, innovativa, di sviluppo del territorio e di impatto occupazionale, con particolare attenzione alle problematiche ambientali, digitali ed alle problematiche dei soggetti vulnerabili e marginali.

IL PERCORSO FORMATIVO

Si prevede l’erogazione di un corso gratuito così articolato:

1. Introduzione all’Imprenditorialità

– Concetti fondamentali di imprenditorialità.

– Ruolo dell’imprenditore nella società. Vantaggi e sfide di essere un imprenditore.

Workshop tematici su:

– Sviluppo Sostenibile e Corporate Social Responsibility (CSR).

– Integrazione della CSR nella strategia aziendale.

– Impatto sociale ed etico dell’attività d’impresa.

– Responsabilità nei confronti dell’ambiente.

2. L’Idea Imprenditoriale

– Strumenti e Tecniche di analisi di mercato.

– Identificazione e valutazione di idee di business.

– Definizione della mission della nuova impresa.

– La descrizione dell’idea imprenditoriale: il business plan.

Workshop tematici su:

– Start up innovative.

– Case studies di successo.

3. Aspetti amministrativi e normativi dell’avvio d’impresa

– Scelta della forma giuridica dell’azienda.

– Panoramica sul processo di avvio di un’attività. Specifici requisiti amministrativi in funzione dell’attività.

– Adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali, assicurativi.

Workshop tematico su:

– Protezione della proprietà intellettuale.

4. Strategia e Pianificazione Aziendale

– Definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali.

– Definizione del target e dei mercati di riferimento. Tecniche di Segmentazione.

– Definizione del contesto competitivo.

– Analisi SWOT (Forze, Debolezze, Opportunità, Minacce).

Workshop tematici su:

– Costruzione di reti professionali.

– Collaborazioni e partenariati.

– Partecipazione a eventi di settore.

– Sviluppo di relazioni con clienti, fornitori e altri imprenditori.

– Gestione della crescita e sviluppo aziendale.

– Adattamento ai cambiamenti del mercato.

– Innovazione continua e adattabilità.

– Strategie di espansione

5. Marketing e Promozione

– Fondamenti del marketing.

– Creazione di un piano di marketing.

– Il piano di Comunicazione: dalla creazione del marchio al media planning.

Workshop tematici su:

– Focus sull’utilizzo dei social media e sul marketing online.

– Tecniche di vendita.

6. Il Processo produttivo

– Definizione delle procedure per la realizzazione dei prodotti / servizi.

– Approcci innovativi nell’ambiente aziendale.

– Introduzione alle tecnologie aziendali.

– Implementazione di soluzioni digitali.

– Adattamento alle nuove tendenze tecnologiche.

– Identificazione dei fabbisogni di materiali ed attrezzature.

– Il piano degli investimenti.

Workshop tematici su:

– Esperienze di innovazione nei settori di interesse dei partecipanti.

7. Gestione delle Risorse Umane e Team Building

– Selezione e gestione del personale.

– Sviluppo di competenze manageriali.

– Team building e gestione delle dinamiche di gruppo.

– Comunicazione efficace in azienda.

Workshop tematici su:

– Le nuove frontiere del lavoro grazie alla digitalizzazione.

– L’evoluzione delle forme contrattuali e dei soggetti intermediari.

8. Gestione Finanziaria e Pianificazione Economica

– Principi di contabilità aziendale.

– Budgeting e previsione finanziaria.

– Fonti di finanziamento e gestione del capitale.

– Gli incentivi alla creazione d’impresa.

Workshop tematici su:

– Credito ordinario e Credito agevolato.

– Creazione di un pitch efficace. Preparazione per incontri con investitori.

La formazione avverrà attraverso:

– Consultazione di materiale didattico messo a disposizione on-line.

– Lezioni in aula.

– Lezioni on-line.

– Workshop con testimonials ed esperti degli argomenti sviluppati nelle modalità precedenti, che diventano l’occasione per un confronto più ampio e stimolante.

Si prevedono 30 ore di aula, 30 ore di consultazione on-line e almeno 8 workshop.

IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO

Al termine del corso saranno individuate le idee che hanno un miglior livello di definizione ed i potenziali imprenditori saranno affiancati, in una relazione individuale da un pool di professionisti che li aiuteranno ad identificare gli step per l’avvio di ciascuna idea.

Non rientrano in questo percorso i servizi di redazione ed accompagnamento alla richiesta di sostegno alla creazione di impresa verso fonti pubbliche e private.

I TEMPI

La promozione e l’avvio delle procedure di iscrizione partiranno dal 24 gennaio e termineranno il 29 febbraio.

Entro il 15 marzo sarà stilato l’elenco degli ammessi al percorso.

Il corso di formazione gratuito si terrà due giorni alla settimana (la mattina) nel mese di aprile nei locali del Centro Aggregazione Giovanile di Fabriano.

La conclusione e la restituzione degli esiti del percorso complessivo è prevista per il 30 giugno 2024.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it