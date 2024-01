Aperto ufficialmente a Pesaro il Mercato delle Erbe di via Gavardini

PESARO – In tanti questa mattina per l’apertura ufficiale della nuova sede temporanea del “Mercato delle erbe” in via Gavardini. Il sindaco Matteo Ricci e l’assessora all’Innovazione e Partecipazione Francesca Frenquellucci, hanno presentato i lavori fatti e il nuovo assetto degli espositori dello storico mercato del centro storico della città collegati all’intervento sul Palazzo San Domenico:

«Un luogo simbolo della vivacità, della storia e dell’identità del centro storico – ha detto il sindaco Ricci -, che si è trasferito temporaneamente nella corte di Palazzo Gradari, per consentire gli interventi di riqualificazione al San Domenico. Lavori del valore di 8.4 milioni complessivi, fondi PNRR, che trasformerà e migliorerà l’aspetto e la funzione di un contenitore strategico per la città».

Frenquellucci, ha ricordato che, «da un anno i servizi Attività economiche e Opere pubbliche, sono al lavoro, per garantire continuità agli espositori di uno spazio simbolo di Pesaro, che da 150 anni vive nel cuore della città. Era fondamentale mantenerne il valore storico e di tradizione che riveste, per presentarlo anche ai tanti turisti che ci stanno raggiungendo per l’anno da Capitale italiana della cultura».

Per trasmetterlo, e accogliere al meglio i 7 ambulanti attivi in via Gavardini, l’Amministrazione comunale, ha investito 40mila euro per realizzare le coperture, allestire l’area interna al Palazzo e renderla idonea ad ospitare gli ambulanti del pane, miele e formaggi. Nei prossimi giorni lo spazio si arricchirà di due gazebo e di altre tende per coprire l’area» precisa Frenquellucci.

Lo spostamento temporaneo del Mercato delle erbe si collega ai lavori di rigenerazione del Palazzo San Domenico (la cui corte interna ha ospitato fino ad oggi il mercato) per 8,4mln di euro. Le operazioni inizieranno giovedì con l’assegnazione del cantiere che avrà come direttore lavori, inizialmente, l’architetto Maurizio Severini, dirigente Nuove Opere del Comune.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it