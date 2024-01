L’Associazione “Vivere a Colori” ospite del programma tv Striscia la Notizia

L’inviata Chiara Squaglia ad Ancona per ballare con Chiquito e i suoi ragazzi speciali

ANCONA – Un’associazione che porta la gioia del ballo a tutti, anche alle persone con disabilità. Così l’associazione Vivere a Colori di Camerano debutta in prima tv, facendosi conoscere al grande pubblico del programma “Striscia la Notizia” in onda su Canale5, grazie a un servizio video realizzato ad hoc dall’inviata Chiara Squaglia.

La giornalista, insieme alla sua troupe, è stata ospite dell’associazione nelle scorse settimane presso la scuola di ballo “Luna Dance Center” di Ancona dove si svolgono i corsi di danza per ragazzi speciali. Accolta dalla presidente Milena Vitali, dalla vice presidente Maria Letizia Giuliodoro e dall’insegnante Silvia Cerusico nonché da Cristiano Marcelli (titolare de La Luna), la troupe di Canale 5 ha realizzato un servizio in cui si racconta la nascita dell’associazione Vivere a Colori e vengono presentati i suoi tre progetti di danza sociale, volti a portare – in esclusiva regionale – la dimensione del ballo tra le persone affette da disabilità psicofisica medio grave.

“Insieme Ballando” è un corso attivo dal 2015 e rivolto a persone con sindrome di Down e deficit psichici; “Comunque Ballare” è stato attivato lo scorso anno alla Luna Dance Center ed è rivolto a persone in carrozzina e “Anche Tu Puoi”, l’ultimo nato che si rivolge a persone non vedenti, ipovedenti e non udenti. I corsi si svolgono ad Ancona e vedono la partecipazione, una volta al mese, del popolare ballerino professionista, attore e performer di “Ballando con le Stelle” Chiquito che non è voluto mancare alla realizzazione del servizio video, portando anche a ballare Chiara Squaglia insieme ai ragazzi speciali di Vivere a Colori. Un momento di grande emozione per tutti i ragazzi, che hanno voluto foto e autografo della popolare inviata di Striscia.

L’occasione del servizio video, andato in onda sabato sera alle 20.30 su Canale5 e già online su Youtube, sui canali video della trasmissione e su tutti i canali social di Vivere a Colori, è stato anche occasione per sottolineare l’importanza di contribuire alle attività benefiche dell’associazione: con una donazione (Iban IT98F0344002600000000184600) è possibile aiutare quante più persone affette da disabilità a partecipare ai corsi e progetti sociali di Vivere a Colori. L’associazione sta entrando nel cuore di vip, attori, influencer, sportivi e personaggi del mondo della tv come Matilde Brandi, Carmen Russo, Diana del Bufalo, Tina Cipollari, Max Angioni (Le Iene), Marco Mazzoli (Radio105), Antonio Cabrini e tanti altri che hanno mandato contributi video, saluti e foto ai ragazzi plaudendo al lavoro straordinario di inclusione di Milena Vitali e del direttivo. Un impegno costante affinché, attraverso la danza, ogni tipo di barriera venga abbattuta.

Info/iscrizioni: 351.6465412 oppure alla pagina Facebook di Vivere a Colori (Instagram: vivereacolori_original).

