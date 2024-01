Rimosse dai Vigili del fuoco le parti pericolanti di un edificio

FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina, in via Leopardi, a Falconara Marittima, per rimuovere delle parti pericolanti in cemento di un sottobalcone al quarto piano di un palazzo che mostrava delle crepe evidenti.

La squadra della Centrale dei Vigili del fuoco di Ancona con l’ausilio di un’autoscala, provvedeva ad eliminare le parti pericolanti.

La via sottostante è stata momentaneamente chiusa al traffico per agevolare la messa in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

