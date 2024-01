Jesiamo, Per Jesi e Patto per Jesi chiedono al sindaco di intervenire nei confronti di Tesei

JESI – “Non c’era ombra di dubbio che sul caso Tesei il sindaco Fiordelmondo non profferisse parola, non prendendo di conseguenza le distanze”. Inizia così una nota diffusa oggi da Jesiamo, Per Jesi e Patto per Jesi.

“Speravamo in un sindaco forte ed autorevole, un sindaco che rappresentasse tutti, che volesse essere per sua stessa ammissione il sindaco di tutti, nessuno escluso. Non lo sarà mai. Le minoranze, soprattutto quelle politiche potranno continuare ad essere sbeffeggiate ed insultate perché questa è la democrazia, questo è il confrontarsi inteso da questa Amministrazione: definire volgarmente l’avversario. Poi si farà un giro nelle scuole, due belle parole ad alunni ed alunne. Apparire o non apparire, questo è il dilemma.

“Le forze di opposizione – affermano sempre Jesiamo, Per Jesi e Patto per Jesi – lo considerano un atto grave quanto offensivo delle istituzioni cittadine e per tale motivo hanno convocato una conferenza stampa per chiedere un intervento pubblico al sindaco Fiordelmondo sui toni usati dall’assessore Tesei nei confronti dei gruppi di minoranza, ed in particolar modo di Jesiamo, che in qualche modo offendono però non solo “i politici” ma anche i tecnici (dipendenti e dirigenti comunali) che a certi piani e progetti della precedente Amministrazione hanno lavorato, e che sono stati così aspramente criticati da Tesei.

“Tornando al caso piscina comunale, così caro all’assessore Tesei ed all’assessore allo sport Animali, e cogliendo l’invito a parlare più di contenuti, è stata anche depositata una richiesta di convocare una Commissione ad hoc per chiarire, nell’interesse della cittadinanza e degli operatori coinvolti, quale fosse la gestione della piscina comunale prima dell’avvento della Giunta Bacci e quali le decisioni intraprese dalla stessa per l’impianto sportivo cittadino.

“Ma proprio sui contenuti si ferma l’attenzione riempiendo gli stessi di argomenti che appartengono alle deleghe dell’assessore Tesei e che finora, a nostro avviso, lo vedono del tutto carente non solo nelle comunicazioni ma soprattutto nei fatti: basterebbe pensare alla questione ATA rifiuti, per la quale l’assessore non ha mai espresso alcuna considerazione, peraltro strettamente collegata anche alla conduzione dell’installazione delle isole ecologiche che continuano a produrre problemi, come alla questione delle comunità energetiche, punto fondamentale del programma di mandato, delle quali non si fa più menzione da tempo, per finire alla delega al turismo, questione totalmente assente dai radar dell’assessore se non per un protocollo sulla promozione del turismo cinematografico, settore, chissà perché, oggetto di questo interesse”, concludono Jesiamo, Per Jesi e Patto per Jesi.

