Un anziano ed un ragazzo feriti nel pomeriggio in un violento scontro frontale

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio, alle ore 15, in via Posatora, ad Ancona, per un incidente tra due autovetture.

Per cause in via di accertamento si sono scontrate frontalmente una Bmw ed una Mercedes.

All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco i conducenti delle due auto – un uomo di 88 anni ed un ragazzo di 21 – erano già stati presi in cura dal personale del 118. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti nello schianto

Sul posto, per i necessari rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

