A Terre Roveresche la 18esima edizione della rassegna di poesia dialettale “Stori Sangiorges”

Ventuno gli autori che declameranno i loro versi. Ospite il poeta fanese Elvio Grilli. L’assessore Claudio Patregnani: “Iniziativa importante per tutelare e tramandare la cultura locale”

TERRE ROVERESCHE – E’ iniziato il conto alla rovescia per la 18esima edizione della rassegna di poesia dialettale “Stori Sangiorges”, in programma per sabato 13 gennaio alle ore 21 alla sala polivalente del municipio di San Giorgio di Pesaro. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Anta Club Marino Saudelli” presieduto da Giuliana Aniballi (nella foto), col patrocinio del Comune di Terre Roveresche.

Sul palco, a declamare i loro versi, si alterneranno ventuno autori, sia locali che provenienti da fuori provincia. E accanto ad essi si esibiranno, recitando i propri componimenti, anche gli alunni di quinta della scuola primaria di San Giorgio e Piagge. Ospite d’onore, il poeta fanese Elvio Grilli, che non mancherà di proporre al pubblico alcune delle sue apprezzate liriche. La serata, condotta da Giuliana Aniballi, prevede anche intermezzi musicali eseguiti da Fabio Cardoni (tastiere e voce) e dalla cantante Elena Barbetta.

“Si tratta di una bella iniziativa, molto apprezzata dal pubblico e dagli autori – evidenzia l’assessore comunale alla cultura Claudio Patregnani –, che ha alle spalle una radicata tradizione. San Giorgio è noto, infatti, come il ‘paese del dialetto’ e anche la toponomastica riporta la doppia denominazione, sia in italiano che in lingua locale. La rassegna, ottimamente organizzata dall’associazione ‘Anta Club Marino Saudelli’, è importante per tutelare e tramandare la cultura del luogo, che ha un elemento di rilievo anche nella lingua che usavano i nostri nonni”.

La serata è a ingresso gratuito.

